El primer eclipse convierte la península en el mejor laboratorio para estudiar el Sol

Madrid, 15 jul (EFE).- El del próximo 12 de agosto será el primero de un carrusel de eclipses solares que van a tener un gran impacto social y económico pero que los investigadores quieren utilizar como catalizador del interés por la ciencia, y han valorado que la península Ibérica se va a convertir durante unos segundos en el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol.

Más allá del espectáculo natural y de la experiencia sensorial irrepetible que puede suponer la contemplación de un eclipse, el evento sirve a los científicos para explorar la física del sol, para comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y para profundizar en el conocimiento de las interacciones entre el Sol y la Tierra.

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A falta de menos de un mes para el primero de los tres eclipses solares que se van a suceder en España (totales en 2026 y 2027 y anular en 2028) investigadores de la Agencia Espacial Europa (ESA) han comparecido hoy ante los medios de comunicación para poner en valor la trascendencia científica de estos eventos astronómicos y la oportunidad que van a brindar a los investigadores.

El primero, el próximo 12 de agosto se podrá observar en gran parte de Europa y el Atlántico Norte y la franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, una pequeña zona del noreste de Portugal y España (en torno a las 20:30 peninsulares y durante aproximadamente unos 90 segundos) , donde el eclipse ofrecerá unas condiciones de observación extraordinariamente favorables a medida que atraviese el país de oeste a este hasta las Islas Baleares.

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Será además el primer eclipse total visible desde la península en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver desde Canarias), y la ESA quiere aprovechar la oportunidad para divulgar toda la ciencia que hay detrás de la estrella y las principales misiones espaciales (Solar Orbiter; Proba-3; o Smile) que se han lanzado durante los últimos años y que lidera la agencia europea.

La ESA ha programado numerosas actividades que combinan el conocimiento científico, la participación ciudadana y la divulgación educativa a partir de ese momento histórico y efímero que reunirá a millones de personas mirando al cielo en el momento que la Luna se sitúe entre la Tierra y el Sol y bloquee la mayor parte de su luz y permita observar la atmósfera incandescente de la estrella.

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La directora científica de la ESA, Carole Mondell, ha subrayado la trascendencia de este evento natural y cómo puede servir para conectar el interés y la curiosidad de la sociedad con la ciencia y la tecnología espacial, y ha valorado la importancia de las misiones que tiene en marcha la Agencia para desentrañar incógnitas sobre la física solar.

'Solar Orbiter' es el laboratorio científico más complejo que se ha enviado jamás al Sol y captura imágenes desde una distancia sin precedentes; 'Smile' estudia cómo responde la Tierra al viento proveniente del Sol; y 'Proba-3' es capaz de simular eclipses solares para profundizar en el conocimiento de la corona solar.

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Entre las actividades programadas por la ESA figuran una retransmisión en directo del eclipse desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), durante la que los investigadores explicarán la relevancia científica del evento, o una observación pública desde la ciudad de León en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad.

Pedro García Lario, científico del telescopio espacial Gaia y miembro del Comité Asesor sobre Eclipses de la ESA, ha destacado la excepcionalidad del eclipse del próximo 12 de agosto y el interés científico del mismo, pero también los numerosos desafíos que supone: de seguridad (calor o riesgo de incendios), de movilidad (se prevén unos 10 millones de desplazamientos ese día) o de salud (protección ocular).

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La diferencia entre las zonas donde el eclipse se verá parcial y en las que se verá en su totalidad es "el día o la noche" porque sólo se hará completamente de noche en aquellos lugares donde el Sol quede ocultado al 100 por cien, ha apuntado el investigador, lo que justificará que durante las horas previas y posteriores al evento se registren millones de desplazamientos y flujos de tráfico muy intensos.

Rocío Guerra, responsable de la misión Smile de la ESA, ha destacado las oportunidades y las ventajas que ofrece la contemplación directa de un eclipse de estas características desde la Tierra y la posibilidad de utilizar tecnologías e instrumentos que no están disponibles todavía en las naves espaciales que exploran el Universo. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022693270)