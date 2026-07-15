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Almuñécar (Granada) revive su pasado marinero con el tiro del copo

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Motril (Granada), 15 jul (EFE).- El municipio granadino de Almuñécar ha revivido por segundo año una de las tradiciones más entrañables de su pasado marinero con la recreación del tiro del copo, una ancestral práctica de pesca que desapareció de las costas andaluzas tras ser prohibida por la normativa vigente.

Recreación que ha sido realizada a última hora de la tarde de este miércoles por las asociaciones Copo de Almuñécar y Almuñécar Patrimonio Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento sexitano, en la playa de San Cristóbal, convirtiéndose el municipio granadino en uno de los primeros en la costa andaluza en recuperar de forma simbólica esta práctica, respetando la legalidad y el entorno natural.

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El presidente de la Asociación Almuñécar Patrimonio Cultural, Manuel Mateo, ha explicado a EFE que el objetivo es "rememorar el arte de un tipo de pesca extinta legalmente, lo que queremos es recrearla para que no se pierda y se transforme en tradición. El año pasado hicimos la presión suficiente para que la gente se concienciara, ha pasado toda una generación y ya la gente joven desconoce los pormenores de como se han buscado la vida otras generaciones en la costa de Granada".

Sánchez ha señalado que están apostando fuerte para recuperar no solamente el copo, sino otros proyectos de recuperación de tradiciones sexitanas.

El presidente de la Asociación Copo Almuñécar, patrón y armador, José Valentín 'Roao', ha indicado que en la recreación han participado alrededor de una veintena de personas, entre los marineros que van en la embarcación, los tiradores del arte, y los que van siguiendo la embarcación.

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El tiro del copo es una técnica de pesca de bajura de arrastre tradicional, originaria de tiempos de los fenicios, en la que una red semicircular (copo) se lanza desde una barca a unos 50 metros de la orilla y que está unida por una cuerda desde donde es arrastrada por decenas de personas en la playa que embolsa y atrapa todo a su paso.

Durante décadas, esta actividad formó parte del paisaje humano, emocional y económico de Almuñécar, y su evocación es un homenaje "muy merecido" a generaciones de pescadores y familias que vivieron del mar.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha apuntado que ha sido un día "muy emocionante" porque se ha revivido una tradición ancestral en el municipio, donde "cientos de familias se han sustentado a través de este arte milenario, y que por cuestiones de la normativa y de la ley, hoy día no se puede realizar". EFE

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(foto y vídeo)

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