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Unas 200 personas convocadas por la ANC protestan por la presencia del rey en el Liceu

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Barcelona, 14 jul (EFE).- Dos centenares de personas -según fuentes de la Guardia Urbana- convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han participado este martes en una protesta contra la presencia del rey Felipe VI en el Liceu de Barcelona.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este martes por la tarde la entrega de los premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu.

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La movilización de la ANC ha partido desde la plaza Sant Jaume y se ha dirigido hacia las inmediaciones del Liceu, donde se había establecido un perímetro de seguridad vallado.

Entre gritos de "Cataluña no tiene rey" y sosteniendo numerosos paraguas amarillos y banderas independentistas, algunos manifestantes han lanzado pelotas de tenis contra los agentes de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona.

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En declaraciones a los medios, el presidente de la ANC, Josep Vila, ha explicado que la protesta pretende evitar que se "normalice" la visita a Cataluña de un rey que "representa la represión, el expolio, la colonización del pueblo catalán".

Vila ha denunciado que, en su día, Felipe VI "aplaudió" las cargas policiales contra personas que participaron en el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017.

"Muchos catalanes pensamos que esta monarquía no tiene ninguna legitimidad, muchos catalanes nos rebelamos contra esta presencia", ha afirmado. EFE

(foto)

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