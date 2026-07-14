Temas del día de EFE España del martes 14 de julio de 2026 (13:40 horas)

DAVID SÁNCHEZ

Mérida.- David Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público

(Texto enviado a las 12:22 horas)

Mérida.- Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, condenado a 18 años de inhabilitación

(Texto enviado a las 12:31 horas)

Madrid.- El Gobierno espera que se constate la inocencia de David Sánchez cuando recurra la sentencia

(Texto enviado a las 13:34 horas; 55 palabras)

Madrid.- PSOE tilda la sentencia a David Sánchez de "auténtica barbaridad" y denuncia una "cacería"

(Texto enviado a las 13:20 horas; 134 palabras)

Madrid.- Puente: "Se están tensando las costuras de las instituciones" para "derribar al Gobierno"

(Texto enviado a las 13:25 horas; 133 palabras)

Madrid.- Feijóo dice que la condena a David Sánchez muestra que nadie está por encima de la ley

(Texto enviado a las 13:22; 304 palabras)

Madrid.- Rufián considera la condena a David Sánchez "una sobrada importante"

(Texto enviado a las 12:49 horas; 242 palabras)

UE GIBRALTAR

Madrid/Bruselas.- Albares ve el acuerdo que acaba con la verja de Gibraltar como "absolutamente histórico"

(Texto enviado a las 10:05 horas; 454 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INCENDIOS FORESTALES

Almería.- Siguen las tareas de refresco y vigilancia para evitar rebrotes en Almería

(Texto a las 10:48 horas; 306 palabras) (Foto) (Vídeo)

Bédar (Almería).- Solo en la aldea y cercado por las llamas: "Decidí quedarme y creo que eso me salvó". María Alonso

(Texto enviado a las 10:03 horas; 708 palabras)

CASO LEIRE

Madrid.- La UCO confirma pagos del PSOE a Leire Díez por valor de 43.225 euros

(Texto enviado 12:39 horas; ) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- El juez cita a la gerente del PSOE y al abogado Ismael Oliver para el 9 de septiembre

(Texto enviado a las 10:34 horas; 280 palabras)

Madrid.- El PSOE defiende la "escrupulosidad" de su gerente con las cuentas del partido

(Texto enviado a las 12:13 horas; 139 palabras)

ESTADÍSTICA CONDENADOS

Madrid.- Las condenas por delitos sexuales en 2025 crecen un 15 % en adultos y un 6 % en menores

(Texto enviado a las 11:52 horas; 985 palabras)

VIOLENCIA VICARIA

Madrid.- El Gobierno aprueba la ley que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

DANA JUSTICIA

València.- Catalá, a la jueza de la dana: Si nadie nos avisa, no podemos anticiparnos a un tsunami

(Texto enviado a las 12:56 horas; 673 palabras)

TERRORISMO ETA (Crónica)

Madrid - Cuatro décadas de la mayor masacre de ETA contra la Guardia Civil. Santi Sánchez

(Texto enviado a las 7:00 horas; 1.016 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios: https://bit.ly/4w7TTwE)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid.- Hacienda aprobará de nuevo en una semana la senda de déficit que caerá hoy en el Congreso

(Texto enviado a las 12:55 horas; 495 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TURISMO VERANO

Madrid.- Exceltur anticipa un buen verano y mejora su previsión de crecimiento del turismo en 2026

(Texto enviado a las 12:35 horas; 849 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

MASCOTAS CALOR

Madrid.- Temblores, colapso, jadeo: signos graves por golpe de calor en perros y pautas de auxilio

(Texto enviado a las 12:02 horas; 760 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022222935)

FÚTBOL MUNDIAL

Madrid.- La roja y la blanca, sombreros y abanicos, la grada derrocha ingenio en el Mundial. Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 10:54 horas; 625 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

SISTEMA DEPENDENCIA

Madrid - El Congreso debate la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como la convalidación del decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el 1 de julio y hasta 2027 para aumentar la financiación del sistema de dependencia.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DESAPARICIÓN PERTUR

San Sebastián - Cinco décadas después de la desaparición del dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora presentan tres pódcast dedicados a su vida y su ausencia que, tras 50 años, sigue sin esclarecerse.

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(Texto) (Foto)

SANFERMINES 2026

Pamplona - Los Sanfermines 2026 llegan a su fin en una jornada, de nuevo con altísimas temperaturas, marcada por la emoción y las despedidas, que ha comenzado con un peligroso encierro con toros de Jandilla y que de forma oficial se cerrará a medianoche con el tradicional 'Pobre de mí'.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asisten a la recepción de la Embajada de la República Francesa en España con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. (Foto)

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ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- INDUSTRIA METROLOGÍA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con la presidenta del Centro Español de Metrología, María Dolores del Campo Maldonado. Ministerio.

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Barcelona.- INFILTRACIÓN POLICÍAS.- Comparecencia de la consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, y el director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, en la comisión del Parlament sobre infiltraciones policiales. (Texto) (Foto)

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SOCIEDAD

13:45h.- Bédar (Almería).- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos. A continuación atiende a los medios de comunicación en el ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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13:50h.- Madrid.- PERIODISMO CENSURA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en el curso 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato', en el marco de las jornadas que organiza el diario digital infoLibre en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Facultad de Ciencias de la Información.

17:00h.- Madrid.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con el decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), Juan Carlos López. Ministerio.

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17:30h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- La ANC convoca una protesta contra la visita del rey al Liceu. Plaza de Sant Jaume. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- PRINCESA GIRONA.- Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona 2026 a seis jóvenes del ámbito del arte, la ciencia y la acción social. Los acompaña el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y asiste la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Gran Teatro del Liceo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

23:59h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- El 'Pobre de mí' pone fin a los Sanfermines 2026. Plaza Consistorial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura el 'Ágora ciudadana para la cultura palestina', en el que participan artistas y trabajadores de la cultura y el patrimonio y expertos internacionales, con las mesas redondas 'Preservar la memoria colectiva. Patrimonio e identidad cultural' y 'Cultura y derechos humanos'. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Museo Thyssen-Bornemisza. (Texto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Juan Ortega, Andrés Roca Rey Tomás Rufo lidian toros de la ganadería de Jandilla dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- LITERATURA UIMP.- La escritora Lucia Solla Sobral protagoniza los Martes Literarios de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Paraninfo de la Magdalena.

EFE

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