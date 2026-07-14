Tasende: "Quiero hacer la mejor temporada y qué mejor escenario que el Córdoba"

Córdoba, 14 jul (EFE).- El lateral gallego Dani Tasende, presentado este martes como nuevo jugador del Córdoba, se marcó como reto "hacer la mejor temporada" de su carrera en Segunda División y consideró que "qué mejor escenario" que el club blanquiverde para lograrlo.

El futbolista, que llega tras su etapa en el Zaragoza, explicó que el estilo de juego del equipo cordobés fue determinante en su decisión: "Es parecido a lo que me pide el entrenador y también al mío. Fue fácil decidirme. Me estoy adaptando muy bien", dijo.

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El director deportivo, Juanito, señaló que el club seguía al jugador "desde hace muchísimo tiempo", destacó su "calidad", su "golpeo" y, sobre todo, su capacidad para asistir, y subrayó que "ha mejorado mucho defensivamente con el paso de los años".

Tasende, que situó sus virtudes en la faceta ofensiva y se comprometió a "seguir mejorando" en defensa, calificó de "buena" la primera semana de pretemporada: "Tenemos que prepararnos bien y, cuando llegue el partido contra el Burgos, estar todos al cien por cien".

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Preguntado por la competencia con Ignasi Vilarrasa y Diego Bri, avanzó que será "sana" porque todos quieren "lo mejor para el equipo". EFE

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