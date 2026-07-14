Saiz destaca que el acuerdo para Gibraltar activará la coordinación de la Seguridad Social

Madrid, 14 jul (EFE).- La ministra de la Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este martes que la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar activará el protocolo de coordinación de la Seguridad Social que protege a los 15.000 trabajadores transfronterizos y a sus familias.

"La aplicación del protocolo garantizará la cooperación administrativa, el intercambio de información, la tramitación de solicitudes y la coordinación efectiva de prestaciones de Seguridad Social entre España y Gibraltar", ha señalado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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La protección se extiende a ámbitos "tan importantes" como la asistencia sanitaria, las prestaciones por nacimiento, la incapacidad temporal o las pensiones.

"Es una nueva etapa de oportunidades de prosperidad compartida y de cooperación", ha afirmado la ministra, que ha considerado que mañana se abre "una etapa histórica para España, para Andalucía y para el Campo de Gibraltar con la desaparición de la verja como frontera física".

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La Unión Europea y el Reino Unido rubrican este martes el acuerdo sobre Gibraltar, lo que supone el último paso oficial antes de la entrada en vigor del pacto que regulará el nuevo estatus del enclave británico tras el Brexit y que incluye el desmantelamiento de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español. EFECOM