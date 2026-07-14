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Reabierta la circunvalación de Granada y restablecidos los trenes tras un incendio

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Granada, 14 jul (EFE).- Las circunvalación de Granada y el tráfico ferroviario han sido restablecidos tras ser controlado por los bomberos el fuego declarado este martes en un descampado del polígono industrial de Juncaril, en Peligros (Granada), que se ha propagado hasta la zona donde se ubican las naves.

Según han informado a EFE fuentes del centro coordinador de emergencias 112 y de la Guardia Civil, el fuego se inició sobre las 16:30 horas en la calle Baza del polígono y se ha propagado rápidamente hasta la zona de las naves industriales.

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Una de ellas se ha visto afectada en el exterior, si bien no ha sido necesario el desalojo de las mismas, según la Guardia Civil.

El fuego también ha obligado al corte de la GR-30 (circunvalación de Granada) en sentido Motril a la altura del kilómetro 6,200, por lo que se han establecido desvíos de entrada a la capital por la A-92 y la A-44, si bien a as 19:00 horas ha sido abierta en sentido creciente.

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El incendio obligó además a cortar, al menos durante una hora, el tráfico ferroviario en la zona, que también ha quedado ya restablecido, según el 112.

En el lugar intervienen efectivos de los bomberos del consorcio provincial, la Policía Local, la Guardia Civil y servicios sanitarios por prevención.

Además, en un lugar próximo pero del término municipal de Albolote, también en el área metropolitana de Granada, se ha declarado poco después un segundo incendio que afecta a una zona de pastos ubicada en el Camino Tinar.

Se trata de un segundo incendio sin relación aparente con el primero pese a su proximidad y cercanía en el tiempo. EFE

(foto)

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