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Patxi López tacha de "barbaridad" la condena a David Sánchez: "Es insoportable tener que acatar una sentencia tras otra"

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado este martes de "auténtica barbaridad" la condena a nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y considera "insoportable tener que atacar una sentencia tras otra" contra el entorno del partido y de su líder, Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de una plaza que le otorgó la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de Conservatorio.

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En palabras de López en los pasillos del Congreso, la sentencia supone "el triunfo de la estrategia de la ultraderecha" ya que el procedimiento judicial fue "iniciado por la ultraderecha", que, ha relatado, llegó a acusar a David Sánchez de disponer de un millón de euros "de manera injustificada" y de fraude fiscal. "Según se iban cayendo estas causas, se iban a por otras", ha esgrimido.

"SE IBA A POR LA PERSONA, NO A POR EL DELITO"

Para el portavoz socialista, esto demuestra que "se iba a por la persona, no a por el delito". Además, se ha preguntado en qué se basa la condena, al señalar que para influir o prevaricar es necesario tener influencia.

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En este sentido, ha indicado que Pedro Sánchez no era entonces presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE y que el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, apoyaba a otra candidata en las primarias socialistas a las que concurrió Sánchez. "Por lo tanto, ¿en base a qué? Es una auténtica barbaridad", ha insistido.

También ha señalado que la sentencia afirma que no está demostrado que el puesto se creara por ser David Sánchez hermano del presidente, aunque sí considera que fue creado específicamente para él. "¿Dónde está la prevaricación?", ha preguntado.

"CACERÍA" CONTRA EL PRESIDENTE Y SU PARTIDO

López ha asegurado que el PSOE acata la sentencia, "como siempre", y ha recordado que ya se ha anunciado la presentación de un recurso. No obstante, ha afirmado que eso no les quitará "de la cabeza" que existe una "cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez".

"Es insoportable tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo", ha concluido López, quien ha citado la condena al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la dictada ahora contra el hermano del presidente. "Ya basta", ha proclamado.

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EuropaPress

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