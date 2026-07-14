'Olimpiadas Judías' 2026, cómo Israel fideliza atletas en el sionismo a través del deporte

Guillermo Azábal

Jerusalén, 14 jul (EFE).- Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como 'Olimpiadas Judías', que este año han reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país.

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Inspirados en los Juegos Olímpicos, el mayor evento deportivo enfocado exclusivamente en atletas judíos arrancó en 1932, dieciséis años antes de la creación de Israel, y, desde entonces, algunos de sus valores se han mantenido inamovibles: "continuidad judía, sionismo y solidaridad", recuerda su página web.

"Constituye una oportunidad única para unir a jóvenes atletas de todo el mundo, fortaleciendo su identidad judía y fomentando una conexión duradera con Israel", se detalla también en el portal de estas olimpiadas organizadas por la red Maccabi, que agrupa federaciones y asociaciones deportivas judías alrededor del planeta.

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Este año participan deportistas de una treinta de países y, tras ser pospuestas en 2025 por "motivos de seguridad", las igualmente llamadas 'Macabeadas' han adquirido "un cariz incluso más político", reconocieron deportistas de delegaciones latinoamericanas a EFE durante la inauguración, celebrada el 1 de julio en el Estadio Teddy de Jerusalén.

Homenajes a soldados israelíes caídos, lazos amarillos revistiendo laterales de autobuses -símbolo de los rehenes israelíes en Gaza, pese a que los últimos fueron devueltos en enero- y constantes eslóganes de "Am Israel Jai" ("El pueblo de Israel vive") se han ido repitiendo estos quince días.

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Los aproximadamente 5.000 atletas que compiten este año -la mitad que en ediciones pasadas- lo hacen en disciplinas como fútbol, baloncesto, atletismo, natación o esgrima, en un clima donde a menudo prima la interacción entre los participantes sobre el resultado.

Los Juegos Macabeos incorporan también un programa de actividades extradeportivas en Israel para estos atletas judíos donde se hace hincapié en el sionismo.

Seminarios de identidad judía, actividades de voluntariado, visitas al Museo del Holocausto y encuentros con soldados israelíes son iniciativas habituales de las delegaciones a su paso por Israel.

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"También visitan asentamientos judíos en Israel, ubicados incluso en la frontera con Gaza. Allí conocen más sobre la masacre del 7 de octubre e igualmente van a los Altos del Golán (ocupados por Israel desde 1967) en la divisoria con Siria", desgranó a EFE Eytan Gilboa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bar-Ilan (Israel).

El periplo de los atletas en Tierra Santa omite, sin embargo, cualquier referencia a la historia del pueblo palestino, a la ocupación de Cisjordania o, en clave polideportiva reciente, las decenas de deportistas muertos por fuego israelí en Gaza desde 2023.

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Hasta cincuenta entidades, entre ellas la Organización Sionista Mundial o la Agencia Judía para Israel, así como el Ministerio de Asuntos de la Diáspora o marcas comerciales como Reebok o Colgate, patrocinan estas olimpiadas.

La apertura se celebró en plena 'milla deportiva' de la Ciudad Santa, donde se erige también el Pais Arena, el pabellón en que juega sus partidos el Hapoel Jerusalén de baloncesto.

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Un holograma de Theodor Herzl, padre del sionismo político, daba la bienvenida a los asistentes, mientras que luminosos del programa Masa Israel -financiado por el Gobierno- tentaba a los deportistas: "Visítanos por los partidos, quédate por el viaje. Programas inmersivos de hasta 10 meses en Israel".

"El concepto de poder blando emerge al hablar de atletas jóvenes que no saben nada acerca de Israel (...) Muchos de ellos pueden acabar considerando al país como un destino muy deseable al que emigrar", explicó a EFE Sophia Solomon, profesora de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Ben-Gurión del Néguev.

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Según Solomon, hay "centenares de ejemplos documentados" de judíos que compitieron en las 'Macabeadas' y que realizaron el proceso de 'aliá', por el que persiguiendo los valores del sionismo se mudan a Israel en un programa incentivado por el Gobierno.

Sumido en una grave crisis reputacional exterior, Israel, que figura en el último lugar del Índice Global de Poder Blando (elaborado por Ipsos) y que enfrenta condenas internacionales frecuentes por la ocupación de Cisjordania y el asesinato de más de 73.100 gazatíes, ha utilizado el lema "Más que nunca" para las 'Macabedas' 2026.

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"Eso forma parte del antisemitismo creciente que existe. Una combinación de desinformación e ignorancia con querer hacer daño a los israelíes y judíos del mundo", comentó a EFE al respecto Jorge, jugador del combinado uruguayo de fútbol en la categoría sénior.

Por su parte, dos primos tocayos, de nombre Moisés, que han representado a la delegación española de atletas judíos en estas 'Macabeadas', trataron de restar importancia al plano político.

"Ser judío en España es algo diferente. Quizá para otras personas sería difícil de llevar, pero a la vez estamos todos muy unidos. Nos hace especiales y somos felices allí", coincidieron sobre su comunidad en el país europeo.

En la propia ceremonia inaugural, sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu tomó el micrófono e instó a los participantes a "conectarse con Israel".

"Somos una sola familia con un mismo destino. Decidlo, gritadlo alto: ¡soy judío!", exhortó Netanyahu a unos 10.000 asistentes entre notables abucheos por su gestión política. EFE

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