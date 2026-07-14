La plataforma inversora A.Gain se convierte en el accionista mayoritario del Real Zaragoza

Zaragoza, 14 jul (EFE).- El Real Zaragoza ha informado este martes de que Real Z LLC ha alcanzado un acuerdo con A.Gain, plataforma internacional de inversión respaldada por IDC Network, para su incorporación como accionista mayoritario del club.

En el marco de este acuerdo, A.Gain asume desde este martes la gestión del club, trabajando de manera coordinada con la estructura actual para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto deportivo, ha precisado la entidad blanquilla en un comunicado.

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"El grupo, que llega tras meses de análisis y con una experiencia contrastada en la industria del fútbol, es plenamente consciente de la situación deportiva actual y afronta esta nueva etapa con total compromiso y profesionalidad", ha continuado.

Según el Real Zaragoza, A.Gain conoce el trabajo que tiene por delante y asume el desafío con una planificación sólida, un equipo directivo cuidadosamente seleccionado por su experiencia y compromiso y una estructura de trabajo que combina el conocimiento y la dedicación local con los más altos estándares internacionales de gestión.

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La plataforma se incorpora al proyecto junto a Jorge Mas y Juan Forcén, accionistas actuales, para conformar un grupo "con todas las capacidades necesarias para alcanzar un objetivo común: devolver al Real Zaragoza la estabilidad y la competitividad que su historia y su afición exigen", han destacado.

Actualmente se ha firmado un acuerdo previo de inversión. La formalización definitiva de la operación se completará una vez finalizados los procesos pendientes, incluidas las autorizaciones regulatorias y deportivas correspondientes.

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A lo largo de los próximos días, el club comunicará a sus aficionados nuevos detalles sobre el plan de futuro y los siguientes pasos de esta nueva etapa. EFE