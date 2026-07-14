Junts confirma su rechazo a la senda de déficit público que decaerá hoy en el Congreso

Madrid, 14 jul (EFE).- Junts ha confirmado este martes su rechazo a la senda de estabilidad, el documento que marca los objetivos del déficit, deuda pública y regla del gasto, para el periodo 2027-2029, que decaerá en esta primera votación en el Congreso y que el Gobierno deberá volver a aprobar.

"Esta propuesta es una estafa para Cataluña, no pueden contar con los siete votos de Junts", ha confirmado el diputado de Junts Josep María Cruset.

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"Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas. No tienen mayoría para aprobar los presupuestos y cada vez están más envueltos en casos de corrupción. Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Dejen de engañar a la gente", ha criticado con dureza.

Antes de esta intervención, el diputado del PP Jose Vicente Marí ha dejado claro que su grupo "vota no a este Gobierno que es perjudicial para los españoles, porque no es buen gestor en lo económico, es perjudicial en lo social e irresponsable en lo fiscal".

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El diputado de VOX, José María Figaredo, ha preguntado al ministro si le va a decir a los españoles que van a pagar más impuestos que nunca para ser los últimos en la cola en su propio país, a lo que él mismo ha añadido: "No cuenten con nosotros".

Los votos en contra de Junts, PP y VOX harán caer esta votación y obligarán al Gobierno a volver a aprobar esta senda, paso previo a la presentación de los presupuestos de 2027.

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La senda de estabilidad llevada este martes al Congreso replica el proceso de reducción del déficit publico ya previsto en el plan fiscal y estructural: 1,8 % del PIB en 2027, 1,6 % del PIB en 2028 y 1,5 % del PIB en 2029.

Junto con la senda de estabilidad se informa al Congreso del límite de gasto no financiero fijado, la cantidad récord de 226.032 millones de euros, un tope que el Gobierno acuerda pero que no tiene que ser validado por el Parlamento. EFE

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