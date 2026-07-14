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Junts anuncia una ruptura "serena y responsable" del gobierno tripartito en Girona

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Girona, 14 jul (EFE).- La hasta ahora vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis (Junts), ha anunciado este martes una "ruptura serena" del gobierno tripartito de la ciudad que encabeza Guanyem y que incluye también a ERC, para pasar a ejercer una "oposición responsable", mientras ha negado que la decisión se ampare en motivos electorales.

Geis ya había defendido esta semana el derecho de su formación a decidir su futuro en la capital gerundense, mientras que el alcalde Lluc Salellas se había posicionado a favor de la continuidad del acuerdo a tres bandas que facilitó su acceso al cargo.

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Salellas y ERC se quedan ahora en minoría en el Ayuntamiento de Girona, al sumar solo once representantes, ocho y seis respectivamente, de los veintisiete que conforman el pleno.

La oposición la integran ahora los ocho concejales del PSC y los seis de Junts, además del de PP y el de Vox.

Gemma Geis ha realizado el anuncio esta mañana acompañada de todos sus concejales y ha recordado que ya había advertido de que su formación se encontraba en un periodo de reflexión que ahora ha acabado con una decisión "muy meditada".

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Geis ha pasado balance de estos tres años y ha destacado que su formación, con el acuerdo de gobierno en la ciudad, evitó que el PSC alcanzase la alcaldía "con una agenda claramente españolista".

"Hicimos posible que hubiese un gobierno independentista", ha subrayado, a la vez que ha enumerado la aprobación de tres presupuestos, el trabajo realizado en materia de seguridad y en el avance del futuro Campus de Salud Josep Trueta.

También se ha referido al freno a la subida del IBI o a haber puesto la lengua catalana en el centro de las políticas, pero ha insistido en que el grado de exigencia de su equipo es "más alto, Girona merece más".

La exconsellera ha desgranado que Junts ha advertido a Guanyem de carencias durante todo este tiempo, entre las que ha citado la coordinación entre servicios, el estado de las calles o la limpieza de la ciudad.

Gemma Geis ha explicado asimismo, para desmarcarse de que la ruptura se basaría en motivos electorales, que en enero de 2025 propuso que Junts asumiese "más responsabilidades" y que llega ahora en "un momento en que el rumbo en el Ayuntamiento lo marca el alcalde".

"La conclusión es que ya no podemos seguir condicionando este rumbo, se nos ha acabado la paciencia", ha manifestado Geis, quien ha reivindicado el derecho legítimo de su formación a emprender su propio camino.

Geis ha asegurado que llevarán a cabo una "oposición responsable, no como la que ha hecho el PSC" y que lo demostrarán cuando haya propuestas relacionadas con los 64 puntos del acuerdo de gobierno.

La que ha sido vicealcaldesa durante los tres primeros años de mandato en Girona ha indicado que, ahora, se les han multiplicado "las ganas de dar respuesta a todos estos problemas" que les han llevado a romper el pacto y, sobre el alcalde, se ha referido a sus "formas".

"A veces se puede cuidar un poco más a los compañeros de coalición", ha concluido la que también fue exconsellera en dos carteras del gobierno catalán presidido por Pere Aragonés. EFE

(foto)

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