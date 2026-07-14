Izan González: "El objetivo está más que claro y es el ascenso"

Girona, 14 jul (EFE).- El joven centrocampista Izan González ha asegurado este martes en su presentación como nuevo jugador del Girona que el objetivo del equipo está "más que claro" y es "el ascenso" a LaLiga EA Sports.

"El objetivo es que el equipo esté siempre arriba y gane todos los partidos posibles", ha admitido el futbolista catalán, que ha firmado hasta 2029 y llega a Montilivi después de una temporada en la que jugó cedido primero en Primera Federación con el Europa y luego en LaLiga Hypermotion con el Granada.

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En este sentido, el jugador de 21 años ha reconocido que fichar por el Girona es "un gran paso para crecer y aprender" y que le vendrá "muy bien" estar un año más en la categoría de plata.

También ha explicado que lleva su inconfundible melena desde los diez o once años y ha añadido entre risas que "seguramente" se la cortará si se consigue el ascenso.

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El nuevo jugador rojiblanco, nacido en Blanes, en la misma provincia de Girona, ha recordado que de pequeño iba a menudo a Montilivi y ha admitido que estos primeros días de adaptación están siendo "muy fáciles".

El director deportivo, Quique Cárcel, ha confirmado que la operación se cerró hace ya bastante tiempo y que es "un jugador muy joven que está creciendo muy rápido".

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"Es una lástima que hayamos bajado, porque creo que ya estaba preparado para hacer un salto cualitativo. Es un jugador fuerte mentalmente y con unas grandes aptitudes", ha reivindicado. EFE

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