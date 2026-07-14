Hjulmand se suma a la pretemporada

Majadahonda (Madrid), 14 jul (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de su último fichaje, el internacional danés Morten Hjulmand, para los entrenamientos de pretemporada, al sumarse a la dinámica del equipo en la sesión matutina de este martes, antes del desplazamiento del equipo a Los Ángeles de San Rafael para una concentración de cinco días.

Hjulmand no se entrenó todavía el lunes con permiso del club por motivos personales, pero ya se incorporó en el segundo día de preparación veraniega del equipo rojiblanco, al que ha llegado desde el Sporting de Portugal por 40 millones euros fijos más 5 en variables en concepto de traspaso.

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El Atlético aún está en cuadro, una vez que el Mundial condiciona el inicio y el desarrollo de la pretemporada.

Aún no se han incorporado doce futbolistas de su actual plantilla, porque nueve aún disputan el torneo en Estados Unidos (los españoles Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Álex Baena y los argentinos Julián Alvarez, Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada) y tres están en las vacaciones después de jugarlo: el uruguayo José María Giménez, el noruego Alexander Sorloth y el mexicano Obed Vargas.

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Johnny Cardoso, entre tanto, sigue con su recuperación de la operación a la que fue sometido en el tobillo derecho en el tramo final del curso con trabajo específico en Majadahonda. EFE