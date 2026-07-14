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Grupos municipales lamentan las agresiones sexistas en unas "buenas" fiestas de San Fermín

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Pamplona, 14 jul (EFE).- Los portavoces de los grupos en el Ayuntamiento de Pamplona han mostrado su satisfacción por el buen desarrollo de los Sanfermines en general, con salvedades como las agresiones sexistas denunciadas.

Lo han dicho en el noveno y último día de las fiestas de San Fermín, en declaraciones a los medios, después de que el propio alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu) haya destacado el "buen ambiente en general" en el que se han vivido las fiestas, con menos delitos denunciados y más personas detenidas por ellos, aunque con dos violaciones entre las 25 denuncias por agresiones sexistas, la mayoría por tocamientos.

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La portavoz del grupo mayoritario, Cristina Ibarrola (UPN), ha valorado la actitud "acogedora" de la ciudad y su "ambiente festivo", aunque también ha denostado los "insultos" recibidos en la procesión por parte de "gente que no sabe respetar al que piensa diferente", si bien "la mayor parte de los pamploneses conviven con respeto y libertad".

También, en el lado negativo, ha apuntado a la negativa del equipo de gobierno a emitir el partido de fútbol de la selección española en pantallas gigantes, aunque sí ha pedido a San Fermín que eche su "capotico" sobre las botas del jugador navarro Mikel Merino para ayudar al triunfo de España.

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Por el PSN Marina Curiel ha dicho haber llegado al último día de las fiestas "con una sonrisa en la cara, y eso significa que los Sanfermines han ido bien", aunque ha reconocido salvedades como las agresiones sexistas. "Ojalá podamos un año pasar unos Sanfermines sin que ocurran este tipo de cosas", ha deseado.

También desde Geroa Bai Mikel Armendariz ha destacado el "lunar" que las agresiones sexistas ponen en las fiestas. "Mientras las mujeres no vivan libremente las fiestas, mientras no deje de haber una sola agresión sexista, no van a ser una unas fiestas plenas para todos y para todas".

La edil del PP Carmen Alba también lamentado que la ciudadanía no cuente esta noche con una gran pantalla en la calle para poder ver en comunidad el partido de fútbol entre España y Francia, "pero ya conocemos quién nos gobierna en esta ciudad y que no le gusta mucho que se vean los colores de España en Pamplona", ha dicho sobre Bildu. EFE

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