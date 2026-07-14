Feijóo dice que la condena a David Sánchez muestra que nadie está por encima de la ley

Madrid, 14 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la condena de la Audiencia de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestra que nadie está por encima de la ley, una sentencia por la que según los populares el presidente debería dimitir.

"Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", ha afirmado Feijóo a través de un mensaje en X.

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El líder popular ha recordado que esa es la tercera condena en el entorno del presidente del Gobierno, tras la del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la del exministro José Luis Ábalos.

Todo ello después de que la Audiencia de Badajoz haya condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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Desde el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz ha pedido la dimisión de Sánchez y ha dicho que hoy es "otro día histórico de la democracia española", ya que por primera vez en democracia un presidente del Gobierno español tiene a su hermano condenado "por un delito de prevaricación y cooperación necesaria con cargos socialistas".

Según Muñoz, hace "mucho tiempo" que el presidente del Gobierno tendría que haber dimitido, en un momento en el que tiene García Ortiz y a Ábalos condenados, así como otros casos "que están siendo investigados".

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"Ya son muchos, hoy es uno más", ha insistido Muñoz en los pasillos de la Cámara Baja, donde se está celebrando un pleno extraordinario en el que el Gobierno intentará aprobar, entre otros asuntos, la senda de déficit, primer paso para los presupuestos generales del Estado. EFE

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