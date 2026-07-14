Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en un paraje de Jun (Granada)

Granada, 14 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado este martes por extinguido el incendio forestal declarado la tarde de este lunes en un paraje de Jun (Granada).

Según fuentes del Infoca, el fuego que afectó a un paraje junto a la antigua carretera de Granada a Alfacar ha sido extinguido este mediodía.

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El fuego llevó al Ayuntamiento a activar el plan de emergencia municipal por la proximidad a una urbanización y activó a medios aéreos y cerca de medio centenar de efectivos que han trabajado por tierra junto a vehículos autobomba.

El incendio se declaró minutos después de las 17:00 horas en una zona de matorral ubicada entre los municipios de Jun, Víznar y Alfacar, según el 112, que llegó a recibir una treintena de llamadas alertando del mismo. EFE

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