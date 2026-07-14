Espana agencias

El rey cede más protagonismo a su hija Leonor en la entrega de premios Princesa de Girona

Guardar
Google icon

Barcelona, 14 jul (EFE).- Al igual que hizo en Oviedo el pasado mes de octubre durante los Premios Princesa de Asturias, el rey ha cedido este martes un mayor protagonismo a su hija mayor como heredera de la Corona en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu.

"La princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal" hacia los galardonados, ha anunciado el rey, que ha tomado la palabra en esta ocasión al inicio de la ceremonia en lugar de clausurarla, como hacía tradicionalmente: "Veo caras de sorpresa. Tranquilos, no voy a hacer de presentador", ha bromeado el jefe del Estado.

PUBLICIDAD

Y ha destacado que, como presidenta de honor, Leonor de Borbón consolida así su compromiso con la Fundación Princesa de Girona, mientras que, ha garantizado, él mismo, la reina Letizia y la infanta Sofía seguirán apoyando la fundación.

La familia real preside la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, unos galardones que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, investigación, acción social y las artes.

PUBLICIDAD

Son la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, las empresarias Patricia Aymà y Mercedes Bidart, y los investigadores Rafael Luque y José Eduardo Méndez los premiados en esta edición.

Jóvenes que, ha dicho Felipe VI, demuestran que "progresar juntos es lo único que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad".

Estos seis premiados se suman a los 85 galardonados en anteriores ediciones desde 2010 y que forman la Generación Premiados, una "familia" que se ha convertido en un activo valiosísimo para la fundación, ha recalcado el rey.

Y ha destacado el papel de la fundación para "acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y abrir oportunidades para ponerlo al servicio de la sociedad, pues ellos son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

El monarca ha agradecido a los que apoyan esta fundación su compromiso, generosidad y acción y que busca "transformar realidades para mejorarlas y, así, mejorarnos a todos". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

Los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana, un kilogramo de hachís y los citados 400 gramos de WAX

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el once de cuartos contra Bélgica

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo -dieciséis años después de su única conquista- pasa por eliminar este martes en Dallas a la selección francesa

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el once de cuartos contra Bélgica

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Estudio reveló que el 84% de los usuarios en España recurren a la IA para obtener datos de forma rápida y personalizada

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Cambio de ropa en los Premios Princesa de Girona 2026 tras el despiste francés: del bolso homenaje de la princesa Leonor al brazalete de la infanta Sofía

La reina Letizia ha deslumbrado con total look en negro protagonizado por un top de pedrería con motivos griegos

Cambio de ropa en los Premios Princesa de Girona 2026 tras el despiste francés: del bolso homenaje de la princesa Leonor al brazalete de la infanta Sofía

El detalle en el que debes fijarte al pedir en un restaurante este verano y que es ilegal, según la OCU

La organización de consumidores alerta de cobros y condiciones que pueden acabar aumentando la factura sin que el cliente lo sepa

El detalle en el que debes fijarte al pedir en un restaurante este verano y que es ilegal, según la OCU
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho? “No tenía obligación legal”

Cuidado con las multas de la baliza V16 este verano: la DGT intensifica los controles y millones de conductores aún no cumplen la norma

El Mundial dispara un 715% la demanda de neveras portátiles y un 265% la de proyectores en España para ver los partidos

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

ECONOMÍA

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

Despiden a un trabajador un día después de coger la baja por ansiedad y la Justicia obliga a la empresa a readmitirle e indemnizarle

Adif busca 1.531 trabajadores: estas son las plazas de empleo público, los perfiles demandados y cómo presentar la solicitud

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

DEPORTES

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el once de cuartos contra Bélgica

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el once de cuartos contra Bélgica

Didier Deschamps introduce dos cambios en la alineación de Francia: Tchouaméni y Barcola de titulares

Luis de la Fuente repite el once de cuartos y confía en Fabián para estar en la final del Mundial: esta es la alineación de España

El Mundial dispara un 715% la demanda de neveras portátiles y un 265% la de proyectores en España para ver los partidos

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé