El rey cede más protagonismo a su hija Leonor en la entrega de premios Princesa de Girona

Barcelona, 14 jul (EFE).- Al igual que hizo en Oviedo el pasado mes de octubre durante los Premios Princesa de Asturias, el rey ha cedido este martes un mayor protagonismo a su hija mayor como heredera de la Corona en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu.

"La princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal" hacia los galardonados, ha anunciado el rey, que ha tomado la palabra en esta ocasión al inicio de la ceremonia en lugar de clausurarla, como hacía tradicionalmente: "Veo caras de sorpresa. Tranquilos, no voy a hacer de presentador", ha bromeado el jefe del Estado.

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Y ha destacado que, como presidenta de honor, Leonor de Borbón consolida así su compromiso con la Fundación Princesa de Girona, mientras que, ha garantizado, él mismo, la reina Letizia y la infanta Sofía seguirán apoyando la fundación.

La familia real preside la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, unos galardones que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, investigación, acción social y las artes.

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Son la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, las empresarias Patricia Aymà y Mercedes Bidart, y los investigadores Rafael Luque y José Eduardo Méndez los premiados en esta edición.

Jóvenes que, ha dicho Felipe VI, demuestran que "progresar juntos es lo único que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad".

Estos seis premiados se suman a los 85 galardonados en anteriores ediciones desde 2010 y que forman la Generación Premiados, una "familia" que se ha convertido en un activo valiosísimo para la fundación, ha recalcado el rey.

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Y ha destacado el papel de la fundación para "acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y abrir oportunidades para ponerlo al servicio de la sociedad, pues ellos son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

El monarca ha agradecido a los que apoyan esta fundación su compromiso, generosidad y acción y que busca "transformar realidades para mejorarlas y, así, mejorarnos a todos". EFE

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