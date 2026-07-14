El PSOE defiende la "escrupulosidad" de su gerente con las cuentas del partido

Madrid, 14 jul (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes la "escrupulosidad" con la que la gerente del partido, Ana María Fuentes, ha llevado las cuentas de la formación.

López se ha pronunciado de esta manera a su llegada al pleno del Congreso, donde ha sido preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, de citar como investigados para el próximo 9 de septiembre a Fuentes y al abogado Ismael Oliver, vinculado con el partido y que fue letrado del exasesor ministerial Koldo García.

PUBLICIDAD

"Lo que hemos visto en el partido es que ha llevado con escrupulosidad las cuentas, que todas las facturas, todos los contratos están a disposición de la Justicia, no como otros partidos", ha declarado. EFE

(Foto)(Vídeo)