El PNV considera "fuerte" la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno

Madrid, 14 jul (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha considerado "fuerte" la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado esta sentencia al considerar al hermano de Pedro Sánchez autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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A preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso, Vaquero ha advertido que no ha leído aún el contenido completo de la decisión judicial, pero a priori la ha considerado "fuerte" e "importante" por el número de años al que David Sánchez ha sido inhabilitado. EFE

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