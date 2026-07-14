El peligro de incendios será muy alto o extremo hoy en amplias zonas del país, según Aemet

Madrid, 14 jul (EFE).- El peligro de incendios será "muy alto o extremo" este martes en amplias zonas del país, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras lanzar una advertencia a la población en redes sociales, con el siguiente mensaje: "¡extrema las precauciones!".

Este martes "suben las temperaturas de forma generalizada en el interior peninsular"; se podrán superar los 38 a 40 °C en el este del país, según informa la autoridad meteorológica en la red social X.

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El riesgo de incendios en la jornada de hoy se sitúa en nivel rojo o extremo en toda la franja nordeste peninsular, desde el interior de Guipúzcoa hasta el extremo oriental de Cataluña, salvo el litoral, de acuerdo al mapa de la Aemet en internet donde muestra las zonas de mayor o menor riesgo de incendios.

Casi todo el interior peninsular está hoy en riesgo extremo o muy alto; también se encuentran bajo niveles de peligro amplias zonas del extremo sur y puntos de los interiores de la región de Murcia y de la provincia de Almería, especialmente castigada ya este verano tras el devastador incendio de Los Gallardos que se ha cobrado trece vidas.

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Asimismo en Andalucía, territorios del extremo sur de la comunidad, como algunas zonas del interior de Granada y puntos de Málaga, están en riesgo extremo de incendios.

Para mañana miércoles, están bajo aviso rojo (peligro extraordinario) por calor las provincias de Zaragoza (Aragón) y Valencia (Comunidad Valenciana), por temperaturas de hasta 42 grados.La Aemet pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Los valores podrán ser "significativamente" elevados mañana en Baleares y en la mitad este peninsular, así como en zonas de Alborán y del Guadalquivir; subirán de forma notable las máximas en prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.

Ante estas temperaturas, el riesgo de incendios será extremo mañana en el tercio oriental del país especialmente, y asimismo en puntos del extremo sur y del interior de Mallorca. EFE

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