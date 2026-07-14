El Gobierno ve en las decisiones de Peinado una "obsesión y acoso político" a Begoña Gómez

Madrid, 14 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho este martes que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir a Begoña Gómez que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para asistir a la graduación de su hija en Londres es "una prueba más de la obsesión, persecución y acoso político" a la esposa del presidente del Gobierno.

Así ha reaccionado el Ejecutivo a la providencia del juez Peinado en la que da cinco días a Begoña Gómez para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.

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Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Begoña Gómez que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

"Cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido sabe perfectamente cuáles son los trámites", ha respondido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

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Para Saiz, esta petición del juez "es una prueba más de la obsesión, de la persecución, del acoso político a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno". EFE

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