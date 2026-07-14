El Gobierno espera que se constate la inocencia de David Sánchez tras recurrir su condena

Madrid, 14 jul (EFE).- El Gobierno espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Bajadoz, que ha condenado a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia.

Así lo ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la "confianza" del Ejecutivo en la Justicia.

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Ha recordado que el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez surgió a raíz de la denuncia de una "organización ultraderechista", en referencia a Manos Limpias, que nunca hubo acusación particular y que la Fiscalía pidió la absolución del acusado. EFE