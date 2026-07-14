El Gobierno destaca la "etapa histórica" que abre la supresión de la verja de Gibraltar

Madrid, 14 jul (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este martes la nueva "etapa histórica" que se abre mañana con la eliminación de la verja de Gibraltar y ha subrayado que "es una buena noticia para España, para Europa y para las más de 15.000 personas que la cruzan diariamente en ambas direcciones".

Saiz ha hecho esta reflexión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a propósito del acuerdo sobre Gibraltar que la UE y el Reino Unido rubrican este martes en Bruselas, y que supondrá, entre otras cosas, el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

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"La desaparición de la verja como frontera física nos permite mirar al futuro con optimismo. Es una buena noticia para España, una buena noticia para Europa y, sobre todo, una buena noticia para las más de 15.000 personas que cruzan diariamente en ambas direcciones", ha señalado.

La ministra ha explicado que el acuerdo permitirá aplicar el protocolo de coordinación de la Seguridad Social entre España y Gibraltar, para garantizar la cooperación administrativa y la tramitación de solicitudes de prestaciones de seguridad social, entre otras cosas.

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Además, ha destacado que este protocolo protege a los trabajadores transfronterizos de ambas partes y a sus familias en ámbitos tan importantes como la asistencia sanitaria, las prestaciones por nacimiento, la incapacidad temporal, o incluso las pensiones.

Saiz ha asegurado que este acuerdo abre "una nueva etapa de oportunidades, de prosperidad compartida y de cooperación" entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar. EFE

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