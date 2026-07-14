EH Bildu sería primera fuerza en Guipúzcoa pero PNV y PSE-EE sumarían por primera vez mayoría absoluta, según sociómetro

EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros y junteras, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Guipúzcoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el sociómetro de julio de Guipúzcoa.

En rueda de prensa en San Sebastián, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último sociómetro del territorio histórico, según cuya prospectiva electoral, EH Bildu se situaría como primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros y junteras.

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PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes, mientras que el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, de forma que juntas ambas formaciones lograrían mayoría absoluta. Además, la suma de Elkarrekin Podemos-Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

"Estos resultados apuntan a que la coalición de gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política", ha incidido la portavoz foral.

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Por otra parte, el último sociómetro refleja "una recuperación gradual de la confianza en la política", y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. "La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%", ha reconocido.

"Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana", ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno Vasco, con 5,29". El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, "la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza."

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En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, "sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento", siendo conocida "por el 51,9%" de la ciudadanía que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, ha señalado que, según el sociómetro, "ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica". Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

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La nueva encuesta refleja "una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida" y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas "continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años", ha indicado.

Berasaluze ha destacado que "el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años".

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"La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%", ha apuntado.

También ha indicado que "esta realidad cambia de forma notable entre la población joven", ya que "entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes."

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La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos.

En el apartado Economía y nivel de vida, "los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva", ha explicado. Según Berasaluze, "esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida".

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Así, "el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre".

"En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años", ha afirmado. "La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento", ha detallado.

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En el ámbito social, "la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025".

El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, "la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio".

La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que "Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad".