Dani Pérez considera una "oportunidad grande" en su carrera jugar en el Real Valladolid

Valladolid, 14 jul (EFE).- Otro de los nuevos fichajes del Real Valladolid para esta próxima temporada, el centrocampista Dani Pérez, que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Real Betis, ha afirmado este martes que fichar por el club blanquivioleta supone una "oportunidad grande" en su carrera.

"Aunque el Real Valladolid ahora milite en Segunda, es un club de Primera", ha comentado durante una rueda de prensa y, a pesar de que terminaba contrato con la entidad bética y que tuvo otras ofertas, tenía claro que quería venir a Valladolid, ha explicado.

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En este sentido, el director deportivo del club blanquivioleta, Víctor Orta, ha desvelado que el Real Valladolid y Dani Pérez no habían firmado ningún documento al inicio de la negociación, sino que solo hubo un acuerdo verbal, que el jugador ha respetado, a pesar de haber contado con otras ofertas.

"Cuando Dani empezó a aparecer en el primer equipo del Real Betis, sentí miedo de poder perderlo, bien porque renovase o porque llegara otro equipo con más presupuesto, pero él respetó su palabra y eso emociona y demuestra que su opción era el Real Valladolid", ha matizado.

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Considera que el joven centrocampista "ha dado una lección de vida y de madurez" a la hora de asumir el reto de "salir de una cantera, después de tanto tiempo, de ser internacional en categorías inferiores, y lo va a hacer como hace siempre, intentando dar lo mejor de sí mismo, crecer y evolucionar como futbolista en Valladolid".

El jugador, también quiso explicarlo: "hace unos meses nos reunimos y no dudé en venir porque sé el club que es y la responsabilidad que conlleva y, aunque respeté la palabra dada, me debía a mi club, el Betis, más aún teniendo un golpe duro la última jornada, pero estoy ilusionado, con ganas de jugar aquí".

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"Es un reto muy grande para mí y espero demostrar todo lo que tengo. Soy un chaval que puede jugar en las tres posiciones del medio del campo, y en las dos de fuera, también, así que me da igual. Intentaré hacer mi juego, el que he mostrado en el Betis, porque tengo mucho dentro, pero tengo que demostrarlo en el fútbol profesional, que es lo complicado", ha añadido.

En estos días con su nuevo equipo, ha encontrado "un vesturario muy unido, humilde, con ganas de revertir la situación que vivió el año pasado, muy humano, y que acoge muy bien a los nuevos", lo que le dará aún más impulso para mostrar su mejor versión en el Real Valladolid. EFE

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