CNMV: En vacaciones, con más ocio y más actividad online, aumentan los riesgos de fraude

Madrid, 14 jul (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este martes de que durante las vacaciones aumenta el tiempo de ocio y también el dedicado a navegar por internet y las redes sociales, lo que eleva los riesgos de fraude por parte de estafadores y "chiringuitos financieros".

La CNMV ha explicado que durante el verano, aumenta la afluencia de turistas en el litoral español, y también existe un mayor riesgo de ser contactado por un "chiringuito financiero".

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"Los grandes hoteles o los centros sociales de reunión son puntos en los que los 'chiringuitos' pueden desplegar su actividad", según la CNMV, que ha indicado que su forma de actuar es casi siempre la misma.

Primero llaman o contactan para tantear a los clientes, presentándose como entidades autorizadas. A continuación, realizan un segundo contacto para ofrecer productos financieros con una propuesta clara de inversión. Una vez captado el cliente con técnicas agresivas, la transacción se lleva a cabo, según ha alertado.

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"Aunque se trata de una estrategia cada vez menos usada, también pueden organizar reuniones 'sin compromiso' o jornadas informativas en hoteles donde se encuentran los potenciales clientes. En ocasiones se ganan la confianza de los clientes hablando en su idioma (inglés, francés, alemán y ruso) y también, a través de páginas web atractivas y con abundante información, que muestra las empresas cotizadas con las que supuestamente trabajan", añade la CNMV.

Por otro lado, la CNMV ha alertado de los intermediarios de datos, conocidos como "data brokers", que son empresas o páginas web que recopilan información personal de los usuarios a través de formularios, tests de "perfil inversor", sorteos o contenidos gratuitos (guías, simuladores de rentabilidad, webinars).

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"El riesgo de estas páginas radica en que, aunque la promesa inicial sea un informe gratuito o el acceso a un contenido exclusivo, la verdadera finalidad es alimentar bases de datos que luego se explotan con fines comerciales agresivos o directamente fraudulentos", ha manifestado la CNMV, quien ante cualquier incidente sospechoso de fraude, ha pedido, además de informar a la Comisión, denunciar a la Policía o al Juzgado correspondiente. EFE