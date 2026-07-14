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Albares reivindica que el acuerdo sobre Gibraltar abre "una nueva era en la relación entre España y el Reino Unido"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea (UE), José Manuel Albares, ha reivindicado que el acuerdo entre la UE y el Reino Unido que se firmará este martes en Bruselas y que derribará la Verja de Gibraltar tras el la ruptura por el Brexit abre "una nueva era entre España y el Reino Unido".

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', el ministro, quien se encuentra este martes en la capital belga para firmar asistir al acto de firma, ha defendido que es "la última pieza del puzzle del Brexit" que "completa perfectamente" las "relaciones de vecindad diseñadas en los últimos años".

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Asimismo, el titular de Exteriores ha reconocido que esta firma "abre enormes posibilidades" tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar, comarca al sur de la provincia de Cádiz, dos regiones que "se van a volver a dar la mano".

EL ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO

La firma corresponderá a la Comisión Europea, que ha sido la que ha negociado en nombre de los Veintisiete, y en concreto a Maros Sefcovic, quien asumió todo el peso de la negociación, mientras que por parte británica se espera que quien acuda sea el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

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Además de Albares, estará en Bruselas para asistir al acto --programado para las 13:30 horas-- el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. El acuerdo entrará en vigor de forma provisional a partir de la medianoche del 15 de julio.

Ese mismo día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará a La Línea de la Concepción (Cádiz) junto con Albares para marcar la supresión de la Verja y el fin de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.

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