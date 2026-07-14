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Albares dice desconocer el caso del periodista disidente marroquí Ali Lmrabet, detenido el domingo por Marruecos

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El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha admitido que no conoce "el caso" del periodista disidente marroquí Ali Lmrabet, quien vive en Barcelona junto a su esposa, la profesora catalana Laura Feliu, y que fue detenido el pasado domingo por la tarde en Tánger (Marruecos). En este sentido, Albares ha asegurado que tampoco tiene "detalles al respecto".

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', el ministro ha asegurado que se informará "al respecto", pero que actualmente no tiene "detalles" ni conoce "el caso".

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SE LE IMPUTAN CARGOS POR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CONTRA MARRUECOS

Según informó la mujer de Lmrabet a Europa Press, el periodista fue detenido en el Aeropuerto de Tánger, a donde viajó desde Barcelona por motivos personales.

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Cuando le detuvieron le informaron de que se le imputaban cargos relacionados con la "difusión de información falsa y contra las instituciones marroquíes". Ahora, el periodista está a la espera de pasar ante el procurador para saber más concretamente lo que se le imputa, según Laura Feliu.

Ali Lmrabet no ejerce el periodismo en Marruecos, sino que hace vídeos en YouTube, participa en podcast y publica en otras redes sociales. Estuvo en la prisión en Marruecos en 2003 hasta inicios de 2004, cuando cerraron sus semanarios; también fue sometido a un juicio por libertad de expresión en este país y, tras intentar reabrir un semanario en 2005, le prohibieron ejercer el periodismo en el país durante 10 años.

Tras ese periodo, Marruecos le quiso retirar la documentación marroquí, tras lo que Lmrabet hizo una huelga de hambre en la ONU en Ginebra y logró recuperar sus papeles, ha relatado su esposa.

Cuando le detuvieron, le informaron de que le imputaban cargos relacionados con "difusión de información falta y contra las instituciones marroquíes", y ahora está a la espera de pasar ante el procurador para saber más concretamente lo que se le imputa, según Feliu.

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