Aeropuertos españoles trasladaron a 156,24 millones de viajeros hasta junio, un 3,7 % más

Madrid, 14 jul (EFE).- Los aeropuertos españoles del Grupo Aena fueron utilizados por 156,24 millones de pasajeros en la primera mitad de este año, un crecimiento interanual del 3,7 %, más suave que el registrado en la primera mitad del año pasado en comparación con 2024, que fue del 4,5 %.

Solo en el mes de junio, los aeropuertos de la red de Aena en España trasladaron a casi 31,64 millones de usuarios, un 3,8 % más que en el mismo mes de 2025, explica este martes la entidad española, que gestiona, además de 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton, el de Leeds Bradford -ambos en Reino Unido- y 17 aeropuertos en Brasil.

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Asimismo, entre enero y junio, en las instalaciones españolas de Aena se operaron 1,33 millones de movimientos de aeronaves, un 4 % más que en el mismo periodo de 2025, y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2 % más.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que movió a más pasajeros en junio, con 6,08 millones y un incremento del 4,5 % frente al mismo mes de 2025, seguido del aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,46 millones (+3,2 %); Palma de Mallorca, con 4,29 millones (+1,6 %) y Málaga-Costa del Sol, con 2,77 (+5,3 %).

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En cuanto a operaciones, el aeropuerto madrileño repitió en el primer lugar, con 38.899 vuelos (+7,2 % más que en 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 34.284 movimientos (+4,8 %); Palma de Mallorca, con 29.730 (+2,4 %) y Málaga-Costa del Sol, con 19.038 (+5,5 %).

Respecto al tráfico de mercancías, de nuevo fue el aeropuerto de Madrid-Barajas el que cerró junio con el mayor volumen de carga, con 66.070 toneladas, un 3,8 % menos, seguido del de Barcelona-El Prat, con 18.754 toneladas (+16,4 %); el de Zaragoza, con 10.048 (-5,1 %) y el de Vitoria, con 6.220 toneladas (+7,7 %).

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Los 17 aeropuertos de Aena Brasil superaron los 3,59 millones de pasajeros solo en junio, un 1,9 % menos que un año atrás, al tiempo que operaron 36.004 movimientos de aeronaves, un 2,7 % menos, y movieron 9.845 toneladas de mercancías, un 4,7 % más.

En el Reino Unido, por el aeropuerto de Londres-Luton pasaron 1,76 millones de pasajeros, un 9,6 % más; se operaron 13.073 movimientos de aeronaves (+4,8 %) y se transportaron 2.082 toneladas de mercancías, un 15,8 % menos que en 2025.

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El aeropuerto de Leeds Bradford, integrado en el Grupo Aena desde el pasado 7 de mayo, movió en junio a 509.178 pasajeros, un 2,2 % más que en el mismo mes de 2025, y atendió 4.104 movimientos de aeronaves (+2,8 %). EFE