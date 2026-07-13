Un interno del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata presuntamente a otros dos

Sevilla, 13 jul (EFE).- Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han muerto la madrugada de este lunes presuntamente a manos de un compañero de celda, según han informado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.

Fuentes del sindicato han explicado a EFE que durante una de las primeras rondas nocturnas en el módulo residencial número 3 del referido centro penitenciario, un funcionario localizó a un interno sentado en su cama, a uno de sus compañeros de celda muerto y a otro con graves heridas.

PUBLICIDAD

Tras dar aviso al resto del personal y a los servicios médicos, los funcionarios constataron que uno de los internos presentaba gravísimas lesiones en la cabeza y que el otro había sido asfixiado en la cama.

El presunto autor de sendos homicidios fue trasladado de inmediato al módulo de agudos, mientras se realizaban sin éxito maniobras de reanimación sobre una de las víctimas.

PUBLICIDAD

Hasta el centro se desplazaron agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres. EFE

1010626