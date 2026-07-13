Tres de cada cuatro autónomos han subido precios en el último año por el aumento de costes

Madrid, 13 jul (EFE).- El 75,6 % de los autónomos ha subido los precios desde junio de 2025 para afrontar el alza de costes, en tanto que más de la mitad (54,2 %) prevé tener que volver a subirlos en lo que queda de año, de acuerdo con el último barómetro trimestral de la federación de autónomos ATA publicado este lunes.

El sondeo muestra que 9 de cada 10 autónomos califican la situación actual de inestable, en tanto que el 84,3 % asegura que este clima de incertidumbre afecta "en todos los aspectos" a su actividad diaria.

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Un 34,4 % de los autónomos empleadores ha tenido dificultades para contratar trabajadores en el último año.

El 71,6 % de autónomos señala que su facturación ha sido inferior o similar a la del mismo periodo del año anterior, mientras que el 79,9 % afirma que sus gastos han aumentado en los últimos doce meses.

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Para la mayoría del colectivo (8 de cada 10) el mayor lastre de su negocio es tener que hacer frente a las cargas impositivas y los seguros sociales, junto con la subida generalizada de los precios.

Entre las medidas que los autónomos consideran más urgentes está la exención del IVA para facturaciones bajas, la exoneración de cotizaciones durante las bajas por enfermedad desde el primer día y la reducción de la burocracia. EFE

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