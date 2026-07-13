Espana agencias

Tres de cada cuatro autónomos han subido precios en el último año por el aumento de costes

Guardar
Google icon

Madrid, 13 jul (EFE).- El 75,6 % de los autónomos ha subido los precios desde junio de 2025 para afrontar el alza de costes, en tanto que más de la mitad (54,2 %) prevé tener que volver a subirlos en lo que queda de año, de acuerdo con el último barómetro trimestral de la federación de autónomos ATA publicado este lunes.

El sondeo muestra que 9 de cada 10 autónomos califican la situación actual de inestable, en tanto que el 84,3 % asegura que este clima de incertidumbre afecta "en todos los aspectos" a su actividad diaria.

PUBLICIDAD

Un 34,4 % de los autónomos empleadores ha tenido dificultades para contratar trabajadores en el último año.

El 71,6 % de autónomos señala que su facturación ha sido inferior o similar a la del mismo periodo del año anterior, mientras que el 79,9 % afirma que sus gastos han aumentado en los últimos doce meses.

PUBLICIDAD

Para la mayoría del colectivo (8 de cada 10) el mayor lastre de su negocio es tener que hacer frente a las cargas impositivas y los seguros sociales, junto con la subida generalizada de los precios.

Entre las medidas que los autónomos consideran más urgentes está la exención del IVA para facturaciones bajas, la exoneración de cotizaciones durante las bajas por enfermedad desde el primer día y la reducción de la burocracia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de julio

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de julio

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

El especialista explica los beneficios que obtiene el organismo al prolongar el baño

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El programa Fiesta desvela nuevos detalles sobre la recuperación de la baronesa Thyssen, que permanece alejada del foco mediático en la Costa Brava mientras continúa recuperándose

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El edil popular declarará el próximo 9 de octubre. El tribunal acuerda la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

La doble ‘tortura’ de los enfermos de cáncer con el ascensor 39 del Hospital Clínico de Madrid: “Me han suspendido tres sesiones de radioterapia en una semana por las averías”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1