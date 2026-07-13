Espana agencias

Siete detenidos por robos y tráfico de drogas, que además se hacían pasar por policías

Guardar
Google icon

Toledo, 13 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a siete personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años de edad, por pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer robos con violencia y el tráfico de drogas, y que además se hacían pasar por policías.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha informado de que la investigación comenzó tras un robo con intimidación cometido en abril, en el que los autores, que iban encapuchados y haciéndose pasar por policías -portando placas, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego- intentaron sustraer parte de la carga de un camión estacionado en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

PUBLICIDAD

Para ello utilizaron gran violencia, ya que golpearon al conductor del vehículo y le causaron varias lesiones para, a continuación, huir del lugar en dos vehículos.

A su vez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban investigando un entramado dedicado al tráfico de drogas en Toledo, en concreto plantaciones indoor de marihuana y tenían localizados siete domicilios en la localidad de Hormigos.

PUBLICIDAD

Los investigadores, al detectar que se podía tratar de los mismos autores, comenzaron una investigación conjunta y, como resultado, se realizaron registros simultáneos en los siete inmuebles de Toledo, donde fueron recuperados tres vehículos sustraídos en Madrid, dos de los cuales, se utilizaron en el robo de Palencia.

Además, uno de ellos se localizó justo en el momento en que se estaba desmantelando completamente, con el fin de hacer desaparecer el rastro del mismo.

También se localizaron varias armas de fuego, entre ellas un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6.600 euros en metálico y varios relojes de lujo.

Igualmente se han desmantelado dos instalaciones previstas para el cultivo indoor de marihuana e intervenido todos los efectos y aparatos relacionados, aprehendiendo diversa cantidad de marihuana, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

En total, a los siete detenidos se les imputan los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, robo de tres vehículos, receptación, falsificación de documentos, como DNI y placas de matrícula, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, lesiones y defraudación de fluido eléctrico.

Los juzgados de Instancia de Torrijos (Toledo), Alcalá de Henares, Getafe y Madrid y Palencia Plaza número 2 son los encargados de dirigir las actuaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de julio

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de julio

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

El especialista explica los beneficios que obtiene el organismo al prolongar el baño

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El programa Fiesta desvela nuevos detalles sobre la recuperación de la baronesa Thyssen, que permanece alejada del foco mediático en la Costa Brava mientras continúa recuperándose

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El edil popular declarará el próximo 9 de octubre. El tribunal acuerda la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

La doble ‘tortura’ de los enfermos de cáncer con el ascensor 39 del Hospital Clínico de Madrid: “Me han suspendido tres sesiones de radioterapia en una semana por las averías”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1