Siete detenidos por robos y tráfico de drogas, que además se hacían pasar por policías

Toledo, 13 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a siete personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años de edad, por pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer robos con violencia y el tráfico de drogas, y que además se hacían pasar por policías.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha informado de que la investigación comenzó tras un robo con intimidación cometido en abril, en el que los autores, que iban encapuchados y haciéndose pasar por policías -portando placas, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego- intentaron sustraer parte de la carga de un camión estacionado en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

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Para ello utilizaron gran violencia, ya que golpearon al conductor del vehículo y le causaron varias lesiones para, a continuación, huir del lugar en dos vehículos.

A su vez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban investigando un entramado dedicado al tráfico de drogas en Toledo, en concreto plantaciones indoor de marihuana y tenían localizados siete domicilios en la localidad de Hormigos.

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Los investigadores, al detectar que se podía tratar de los mismos autores, comenzaron una investigación conjunta y, como resultado, se realizaron registros simultáneos en los siete inmuebles de Toledo, donde fueron recuperados tres vehículos sustraídos en Madrid, dos de los cuales, se utilizaron en el robo de Palencia.

Además, uno de ellos se localizó justo en el momento en que se estaba desmantelando completamente, con el fin de hacer desaparecer el rastro del mismo.

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También se localizaron varias armas de fuego, entre ellas un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6.600 euros en metálico y varios relojes de lujo.

Igualmente se han desmantelado dos instalaciones previstas para el cultivo indoor de marihuana e intervenido todos los efectos y aparatos relacionados, aprehendiendo diversa cantidad de marihuana, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

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En total, a los siete detenidos se les imputan los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, robo de tres vehículos, receptación, falsificación de documentos, como DNI y placas de matrícula, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, lesiones y defraudación de fluido eléctrico.

Los juzgados de Instancia de Torrijos (Toledo), Alcalá de Henares, Getafe y Madrid y Palencia Plaza número 2 son los encargados de dirigir las actuaciones. EFE

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