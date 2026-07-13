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Los accidentes laborales causan 293 muertes hasta mayo, 4 menos que hace un año

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Madrid, 13 jul (EFE).- Los accidentes laborales causaron 293 trabajadores fallecidos en los cinco primeros meses del año, 4 personas menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de siniestralidad laboral actualizados este lunes por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 239 fueron en jornada laboral, 6 menos que hace un año, y 54 'in itínere', en la ida o la vuelta al lugar de trabajo, 2 más.

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Por régimen laboral, los 266 accidentes mortales entre asalariados suponen 12 menos que un año antes, mientras que los 27 entre autónomos representan 8 más.

La principal causa de las muertes en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 100 fallecimientos, 7 menos que el pasado año; seguida de golpes como resultado de una caída del trabajador, con 44 muertes, 3 más.

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Dentro de la jornada laboral, 229 fallecidos fueron hombres (2 menos) y 10, mujeres (4 menos).

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 115 muertes en el trabajo (3 más), seguido de la construcción con 71 (2 más), la industria con 30 (14 menos) y el sector agrario con 23 (3 más).

De los 41 accidentes mortales en desplazamientos, 49 fallecidos fueron hombres (9 más) y 5, mujeres (7 menos), siendo la principal causa los accidentes de tráfico, con 44 muertes (2 más).

En los cinco primeros meses del año se registraron 246.401 accidentes laborales con baja, 2.737 más que un año antes, en tanto que se notificaron otros 211.889 siniestros sin baja, 3.032 menos que en 2025. EFE

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