El intercambio de viviendas se consolida: menos masificado y con aumento explosivo en 2025

Madrid, 13 jul (EFE).- Los intercambios de viviendas se han convertido en un modelo "consolidado y en constante crecimiento" para quienes buscan un turismo "menos masificado y más lento", un método que se normaliza ya entre los españoles, con más de 120.500 intercambios en 2025, un 42 % más.

Así lo detalla la portavoz de la plataforma HomeExchange, Pilar Manrique, en una entrevista a EFE en la que asegura que las perspectivas para este 2026 siguen siendo "muy optimistas", con el objetivo de seguir "construyendo una bola de nieve a través del 'boca a boca' que hace que cada vez se una más gente".

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Los miembros activos en estos intercambios de viviendas, un modo de turismo en el que particulares ceden sus casas de manera mutua y temporal, se han quintuplicado desde 2020 hasta superar los 46.000 en España, donde se superaron las 1,9 millones de pernoctaciones durante 2025.

"En agosto de 2020 en España se superaban los 8.400 miembros y en julio de 2026 tenemos más de 46.000, lo que supone más de un 440 % de crecimiento en los últimos 5 años", destaca Manrique, que recalca que muchas familias llegan buscando "una forma diferente, una forma más responsable de viajar".

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En previsiones hechas públicas a finales de junio, la plataforma esperaba superar los 24.700 intercambios de casa este verano en España, con más de 622.000 pernoctaciones durante ese periodo, siendo más de la mitad de esos intercambios entre miembros españoles.

Subraya que el crecimiento se da "de manera muy orgánica" y gracias al nimio número de problemas en esos intercambios: "En 2025, terminamos el año con un 99,7% de intercambios sin ningún tipo de imprevisto", ha comentado Manrique, que subraya que la plataforma sigue potenciando la confianza como hecho clave para hacer "esa bola de nieve más grande".

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Asimismo, los intercambios van incrementando su duración para combinar trabajo y ocio, lo que permite descubrir mejor el destino, insiste la portavoz de HomeExchange, que detalla que este aumento en la extensión de estos intercambios también se debe al aumento del trabajo remoto.

Esta permuta de viviendas permite "viajar de forma más lenta porque has eliminado la componente económica, ya no tienes la prisa de estar haciendo cosas", lo que permite salir del circuito más masificado y, a la vez, "vivir en un barrio o una zona en la que realmente vas a estar como si fueras una persona más de la ciudad o el pueblo que estás visitando", apunta.

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"Es una opción que en los últimos años ya se ha mostrado como realidad y que creemos en el futuro va a jugar una gran opción de viaje, permitiendo que muchas familias que no se plantean o no se pueden permitir unas vacaciones puedan hacerlo", relata Manrique.

La portavoz de la plataforma más conocida para este tipo de intercambios incide en que este modelo "es como tener prácticamente una segunda casa en cualquier lugar del mundo, o al menos tener muchas segundas casas".

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No rehuye del "miedo" que pueden tener los miembros, un hecho "lógico y normal al principio", pero por ello insiste en que la plataforma permite establecer conversación con otros miembros que han intercambiado la vivienda con las personas que aspiran a 'vivir' en tu casa durante unos días. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023328616)