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Efemérides de 14 de julio

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Madrid, 13 jul (EFE).- Un 14 de julio, de 1997 miles de españoles se manifestaron contra la violencia de ETA tras el asesinato de político Miguel Angel Blanco y en 2016, el terrorismo islamista atentó en Niza (Francia) provocando 84 muertos.

En 2005 se lanzó la Alianza de las Civilizaciones y en 2024 España ganó su cuarta Eurocopa de fútbol y Carlos Alcaraz logró su segundo torneo de Wimbledon.

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Día Mundial del chimpancé.

Día Internacional del tiburón.

Día Mundial de la orca.

Día Internacional del auxiliar de enfermería.

Día Internacional de las personas no binarias.

1789.- Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla.

1795.- 'La Marsellesa' se convierte en himno francés.

1894.- Sabino Arana funda la Sociedad Euskeldun Batzokija en Bilbao, germen del Partido Nacionalista Vasco e izan por vez primera la ikurriña.

1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Pichu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.

1933.- La Alemania nazi promulga la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas, que permite la esterilización para mejorar la raza alemana.

1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California) hasta Moscú (Rusia).

1938.- El Giornale d'Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, 'Il Fascismo e i problemi della razza', que inspira las leyes raciales.

1940.- Fulgencio Batista gana las elecciones presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.

1960.- La británica Jane Goodall llega por vez primera a la Reserva tanzana de Gombe Stream, donde estudia a los chimpancés.

1964.- El ciclista Jacques Anquetil gana su quinto y último Tour de Francia.

1971.- La junta general ordinaria del Fútbol Club Atlético de Madrid cambia la denominación del estadio por el nombre de Vicente Calderón en honor a su presidente.

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1983.- Nintendo lanza el videojuego 'Mario Bros'.

1986.- Mueren 12 guardias civiles en el atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana, en Madrid.

1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.

1997.- Millones de personas se manifiestan España contra la violencia de ETA y en repudio por el asesinato de concejal popular Miguel Ángel Blanco.

1998.- El marroquí Hicham El Guerrouj logra el récord mundial de 1.500 metros (3:26.00), en Roma.

2000.- Un jurado de Miami otorga la cifra récord de 145.000 millones de dólares en indemnizaciones a medio millón de fumadores de Florida, luego desestimada en 2006.

2002.- Un ultraderechista francés falla un disparo contra el presidente, Jacques Chirac, en París.

2005.- La ONU lanza la 'Alianza de Civilizaciones' entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, iniciativa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.

2015.- Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania) alcanzan en Viena el acuerdo por el que Irán no fabricará armas nucleares.

2016.- 84 muertos y más de 400 heridos en un atentado islamista, por arrollamiento con un camión, en Niza (Francia).

2021.- El Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado por el Gobierno español en el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus del covid-19.

2023.- El Gobierno colombiano y el ELN firman en La Habana los protocolos del alto el fuego y la participación social.

2024.- España gana su cuarta Eurocopa de fútbol tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en la final jugada en Berlín (Alemania).

2024.- El tenista Carlos Alcaraz gana su segundo torneo de Wimbledon tras el logrado en 2023.

NACIMIENTOS

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1602.- Giulio Mazzarini, 'Mazarino', cardenal italiano al servicio de Francia.

1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.

1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.

1910.- William Hanna, estadounidense cofundador de los estudios de películas de animación.

1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.

1918.- Ingmar Bergman, director sueco de cine y teatro.

1923.- Primo Nebiolo, expresidente italiano de la Federación Internacional de Atletismo.

1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.

1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.

1973.- Candela Peña, actriz española.

1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.

DEFUNCIONES

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1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.

1920.- Mariano de Cavia, escritor y periodista español.

1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1970.- Luis Mariano, cantante español.

1971.- Ermilo Abreu Gómez, escritor y académico mexicano.

1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.

2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.

2003.- Compay Segundo, músico cubano.

2010.- Eduardo Sánchez Junco, director de la revista 'Hola'.

2022.- Eugenio Scalfari, periodista italiano.

EFE

Doc/lml

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