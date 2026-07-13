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Declara el primer abogado de Ábalos por la oferta de Leire Díez de que el PSOE le pagara

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Madrid, 13 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración este lunes como testigo al primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez, a quien Leire Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios, pagos que finalmente no habría percibido.

El magistrado, que esta semana enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones el jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel LLamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.

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Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socilalista que esta habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver -este imputado en el caso-, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente.

Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire".

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No obstante, "según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos", añade el atestado.

José Aníbal Álvarez es el tercer abogado vinculado al caso Koldo que ha sido citado por el juez Pedraz en esta ronda de interrogatorios del caso Leire que comenzó el pasado 25 de junio.

El primero en comparecer, en su caso como imputado, fue el letrado Jacobo Teijelo, quien ostenta la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que se reunió junto a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado con el número dos del fiscal general Álvaro García Ortíz, Diego Villafañe, quien también prestará esta semana declaración como testigo en esta causa.

El martes será el turno de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García y a la que Pedraz tomará declaración como imputada por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara ante los tribunales sus manifestaciones públicas de haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz y a la que la letrada habría ofrecido pagarle a cambio una serie de favores por un total de 250.000 euros.EFE

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