Vuelta a casa tras incendio de Almería: vecinos y alcaldes frente a ceniza e incertidumbre

Miguel Martín Alonso

Almería, 12 jul (EFE).- Los alcaldes de los pueblos almerienses afectados por el incendio que ha causado la muerte de doce personas y calcinado un perímetro de 40 kilómetros tratan de gestionar los daños estructurales y emocionales que este siniestro ha dejado en sus municipios y entre sus vecinos.

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Rodeados de un paisaje teñido de negro, en la vuelta a casa este domingo han comprobado daños estructurales y en suministros.

En Los Gallardos, municipio epicentro, su alcalde, Fracisco Miguel Reyes, relata el desánimo generalizado: los vecinos "están tristes" y "sin ganas de nada" tras tener que "salir de tu casa con mucho miedo".

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"Hay incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar, y encima de todo tantas víctimas en el municipio de Bédar, te da mucho miedo", confiesa el regidor.

Aunque las llamas han perdonado el núcleo principal, el fuego ha dejado su huella en barriadas periféricas como Los Burgos, Los Villaltas o Alfaix.

Este municipio se encuentra inmerso en labores logísticas de urgencia, "arreglando tuberías de agua" en las zonas afectadas, mientras el Ayuntamiento ha decidido suspender por unanimidad sus inminentes fiestas patronales en señal de respeto institucional.

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A pocos kilómetros, en Bédar, la situación reviste mayor gravedad por ser la "zona cero" del drama humano de las vidas que ha segado este virulento fuego.

Su alcalde, Ángel Collado, guarda una prudencia absoluta sobre los cadáveres hallados en su término: "Hasta que no nos faciliten los resultados de las pruebas de autopsia que se haga con el ADN de familiares pues no sabremos (...) las nacionalidades de las personas fallecidas", advierte.

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Allí el regreso está fuertemente condicionado. Collado detalla que los ciudadanos "están teniendo contacto con sus viviendas para ver cómo las encuentran".

Ante los cortes de luz y agua, la orden de seguridad es clara: "Los vecinos cuyas casas están en condiciones para poder seguir siendo habitadas, se van a quedar y aquellos que no puedan pasar la noche y los próximos días, pues le daremos la misma alternativa (...) los reagruparemos en hoteles" hasta encontrar una solución definitiva.

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Sobre la magnitud económica del desastre, el regidor asume que los daños se sabrán “en los próximos días, porque en uno solo a un vistazo no se aprecia todo lo que hay".

La compleja orografía de Lubrín dibuja el duro contraste entre los que escaparon de las llamas y los que las sufrieron sobre sus propios tejados. Su regidor, Domingo Ramos, confirma la "normalidad absoluta" para pedanías alejadas como El Chive, La Alcarria o Jauro, que ya hacen vida normal, y se alivia al recordar que en su pueblo no hay desaparecidos ni heridos.

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Por el contrario, en El Marchal y Campico de Oletas el escenario es desolador y el retorno, precario.

"Las tuberías en la zona del depósito de agua del Marchal y hacia el barrio se han quemado, porque las llamas han pasado prácticamente por encima", lamenta Ramos.

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A la falta de agua corriente se suma que la fibra óptica se había quemado también y se registran problemas de movilidad por la existencia de árboles que han caído prácticamente en el acceso de alguna vivienda.

El único contrapunto de relativa tranquilidad lo aporta la localidad de Antas, donde los residentes de las pedanías evacuadas de Los Raimundos, Los Chopos y el Cabezo María, han podido regresar a sus viviendas sin registrar mayores contratiempos, según ha indicado su alcalde, Pedro Ridao.

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"Lo que nos han trasladado es que no estamos solos, que el Gobierno y la Junta de Andalucía y Diputación van a estar con nosotros", añade el regidor, quien recuerda que en cada pueblo se va a crear una oficina de información para que los vecinos puedan desplazarse e informar de todas las pérdidas que haya tenido en sus casas. EFE

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