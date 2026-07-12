Verona sobre el calor: "El cuerpo se adapta, tampoco nos podemos cargar este deporte"

Ussel (Francia), 11 jul (EFE).- El español Carlos Verona (Lidl Trek) se mostró partidario de "tomar medidas claras y contundentes" contra el excesivo calor, como hacer recorridos más reducidos en casos extremos, y precisó que "el cuerpo se adapta y tampoco nos podemos cargar este deporte".

"Ha sido un día de calor extremo, con más de 40 grados. En estos casos cuento menos tiempo estemos expuestos, mejor. Harían falta medidas claras y contundentes, pero al final nos debemos a las audiencias", comentó en meta el ciclista madrileño.

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Verona comentó que las carrera se pueden reducir cuando el calor se excesivo, aunque el ciclismo cuenta con medios para combatirlo.

"Tenemos medios para combatirlo y estamos acostumbrados al calor, aunque estemos muy expuestos al sol el cuerpo se adapta. Tampoco nos podemos cargar este deporte, esto forma parte de él".

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Pidcock: "El podio de salida fue como abrir un horno"

El britanico Tom Pidcock, tercero en la etapa, ofreció su opinión sobre las sensaciones que tuvo en la salida de Malemort en relación a las altas temperaturas, rondando los 40 grados.

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"Ir al podio de salida esta mañana fue como abrir un horno, mirar dentro y sentir el calor de lleno en la cara, pero luego cuando empezamos a correr no fue tan malo". EFE