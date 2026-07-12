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Van der Poel homenajea a su abuelo Poulidor y Pogacar sigue de amarillo

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Carlos de Torres

Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) brindó un bonito homenaje a su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, imponiéndose en un reducido esprint de cuatro corredores en la novena etapa del Tour de Francia, disputada entre Malemort y Ussel, de 154,6 km, en la que mantuvo el maillot amarillo el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

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Van der Poel (Kapellen, 31 años), el rey del ciclocrós con 8 títulos mundiales y uno de los mejores clasicómanos de la historia, estrenó el casillero de su equipo con la que supone su tercera victoria en el Tour. En esta ocasión imponiendo su fuerza bruta por velocidad ante el noruego Tobias Johannessen, el británico Pidcock y el francés Baudin.

El cuarteto esquivó por sólo 6 segundos la persecución del pelotón, en el que viajaban Filippo Ganna y Mads Pedersen, cuyos equipos, Ineos y Lidl, no fueron capaces de echar abajo la fuga. Van der Poel paró el cronómetro en 3h.27.51, a una media de 44,6 km/h.

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"Ha sido un día duro, el comienzo del Tour ha sido difícil para el equipo, pero mantuvimos la cama y hemos dado la vuelta a la situación antes del descanso. Me encontré bien, he sufrido antes, pero voy mejorando", dijo feliz Van der Poel, quien pronto será padre por primera vez.

Sin novedad en la general. El UAE de Pogacar trabajó para estabilizar la escapada en registros poco preocupantes, pero una vez que cedió el testigo la fuga vio la luz. El esloveno descansará este lunes tranquilamente, con Vingegaard a 2.42 minutos, Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30, Juan Ayuso mantuvo la quinta plaza a 3.34, Seixas le sigue a 3.55 y Lipowitz a 4.00.

La etapa por el departamento de la Corréze empezó mutilada en 30 km por los rigores del calor extremo que obligó a las autoridades a activar la alerta roja. En la salida de la pequeña población de Malemort, de apenas 8.000 habitantes, el termómetro amenazaba entre los 36 y 40 grados. Cada corredor, en estas circunstancias, puede consumir 4-5 bidones por hora, alguno para derramarlo por la cabeza.

Por delante una jornada de perfil ondulado y casi 3.000 metros de desnivel positivo, preparada para una fuga consistente, para aventureros, con cuatro cotas puntuables en la segunda mitad y sin respiro de principio a fin.

En contra de lo previsto, no hubo escapada inicial con esos corredores anónimos que desafían la lógica; al contrario, nombres ilustres trataron de romper la carrera desde lejos sin éxito. Los ataques se multiplicaban, pero no hubo manera de crear un proyecto creíble hasta el km 60.

Un grupo de 8 se echó al monte con el permiso, momentáneo, del UAE de Pogacar, que en ningún momento soltó la calculadora, síntoma de que iba a luchar por el triunfo de etapa. Saltaron Van der Poel, Castrillo, Pidcock, Johannessen, Simmons, Johannessen, Baudin, Van Eetvelt y Derek Gee.

En buena sintonía, los ocho pasaron la cota de segunda de Suc au May (4 km al 7 por ciento) con 1.15 sobre la tropa de Pogacar y de 50 en la Croix du Pey (5 km al 5,7), a 57 de meta. Nada estaba claro en cuanto a las intenciones del pelotón. El UAE levantó el pie creando el desconcierto en la persecución.

Los Visma de Vingegaard o los Red Bull de Evenepoel no querían saber nada a la hora de colaborar en cabeza. En la pelea de 8 contra el resto Vand der Poel fue el primero en jugar sus cartas atacando en la Cota de Bessou, tal vez estimulado por correr por las carreteras que frecuentó su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, "Pou Pou", natural de la región de Corrèze.

Con el UAE fuera de las funciones persecutorias, la etapa se redujo a cuatro hombres que quedaron en cabeza. Van der Poel, Pidcock, Johannessen y Baudin contra el resto del mundo. El cuarteto colaboró para jugarse el botín entre ellos y por detrás Ineos y Lidl reaccionaron tarde y mal.

La suerte estaba echada. Van der Poel subió en cabeza el último repecho de 700 metros y terminado el mismo se puso en pie sobre su bicicleta y cerró el debate de un plumazo. Intratable, se llevó la etapa. La tercera para él en el Tour, la 61 del palmarés para el ganador de 3 Tour de Flandes, 3 Roubaix, 2 San Remo, campeón del mundo... un corredor de época irrumpió brazos en alto en Ussel.

 Primer descanso con Pogacar como jefe supremo

Este lunes el Tour de Francia disfrutará de la primera jornada de descanso en Cantal antes de afrontar una semana que espera con alicientes de montaña en los Vosgos y el Jura. El martes vuelve la actividad con la décima etapa, entre Aurilac y Le Lioran, de 166,6 km. EFE

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