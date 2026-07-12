Técnicos revisan red eléctrica para restablecer el suministro en Los Gallardos (Almería)

Almería, 12 jul (EFE).- Técnicos especializados han comenzado este domingo a inspeccionar la infraestructura eléctrica afectada por el incendio forestal en Los Gallardos (Almería), con el objetivo de restablecer de forma progresiva el suministro en las zonas que puedan ser reenergizadas con garantías de seguridad.

La barriada de Almocáizar, donde se situó el foco inicial del incendio que se ha saldado con 12 muertos, ocho desaparecidos y otros tantos heridos, permanece sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños ocasionados por las llamas.

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Según información técnica consultada por EFE, los equipos han podido acceder a primera hora de este domingo a la red de distribución, una vez autorizada su entrada por las autoridades, ya que las restricciones derivadas del incendio habían impedido hasta ahora inspeccionar la infraestructura.

Los primeros trabajos se han centrado en la revisión de los siete centros de transformación vinculados a la línea de media tensión que abastece a la zona, que están siendo energizados de forma progresiva para comprobar su correcto funcionamiento.

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A continuación, está previsto inspeccionar sobre el terreno la red de baja tensión, cuya infraestructura presenta previsiblemente daños importantes a consecuencia del incendio.

El suministro se irá recuperando de forma escalonada en aquellas instalaciones que, tras las comprobaciones técnicas, puedan volver a conectarse con todas las garantías de seguridad, mientras continúan las labores de reparación de los tramos dañados.

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Las inspecciones se extenderán igualmente a las redes de media y baja tensión de otros puntos próximos al área afectada. Para ello, el puesto de mando avanzado que coordina el dispositivo contra el incendio mantiene la coordinación con los responsables técnicos y con los ayuntamientos de la zona para priorizar la recuperación de los suministros considerados esenciales. EFE

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