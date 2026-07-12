Espana agencias

Senegal destituye al seleccionador Pape Thiam tras la eliminación en el Mundial de 2026

Guardar
Google icon

Nairobi, 12 jul (EFE).- La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha destituido al seleccionador del combinado nacional, Pape Thiaw, tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol de 2026, informó este domingo la entidad.

"Tras la reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) celebrada este sábado 11 de julio de 2026, se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, señor Pape Thiaw, y de todo su cuerpo técnico", señaló la FSF en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Esta decisión se produce tras la eliminación de la selección senegalesa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", explicó la Federación.

La FSF subrayó que, tras "una exhaustiva evaluación de los resultados deportivos y las perspectivas del equipo", el Comité Ejecutivo consideró necesario iniciar este procedimiento "en aras del buen desarrollo del fútbol senegalés".

PUBLICIDAD

Los Leones de Teranga, dirigidos por Thiaw desde diciembre de 2024, cayeron derrotados ante Francia y Noruega en sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

Después, golearon a Irak por 5-0 y se clasificaron para la siguiente ronda al quedar terceros en su grupo, ocupando así la última plaza disponible.

En los dieciseisavos de final, Senegal ganaba a Bélgica por 2-0, pero encajó dos goles y un penalti en la prórroga, cayendo derrotado por 3-2.

Thiaw, de 45 años, aseguró entonces estar "triste" tras "perder un partido que nos importaba mucho".

La eliminación abrió un fuerte debate en la prensa senegalesa sobre la gestión del banquillo.

También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido, como el centrocampista del Villarreal Pape Gueye, quien afirmó que Senegal "tenía el partido en la mano" y pidió sacar conclusiones de la derrota.

Gueye anunció en redes sociales que haría "una pausa" en la selección mientras siguiera el actual cuerpo técnico.

Senegal se clasificó para el Mundial de 2026 tras apelar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojarle del título de la Copa Africana de Naciones de 2025, a raíz de una polémica en la que Thiaw fue uno de los principales protagonistas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

El tribunal ha subrayado que, si bien la trabajadora incumplió la normativa interna, la medida adoptada por la empresa es desproporcionada

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Un estudio señala que el cansancio acumulado no se resuelve solo con breves escapadas ni con una semana fuera de la oficina

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

ECONOMÍA

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

DEPORTES

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega