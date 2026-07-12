Santamaria llega a Salónica para fichar por el PAOK y cerrar su etapa en el Valencia

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El centrocampista francés Baptiste Santamaria llegó este domingo por la tarde a Salónica (Grecia) para culminar su fichaje por el PAOK Salónica y cerrar su etapa en el Valencia.

Santamaria llegó al club de Mestalla en el verano de 2025 tras haber pasado por el Stade Rennes y e Niza y firmó un contrato de dos campañas. En los últimos días, el jugador y el Valencia han avanzado en la fórmula de desvinculación.

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El mediocentro francés de 31 años participó en 19 partidos de la pasada campaña 2025-26 pero su protagonismo fue decreciente. Entre la tercera y la octava jornada, entre agosto y octubre, encadenó seis titularidades consecutivas, añadió una más en noviembre y luego ya no volvió a formar parte del once. De hecho, desde que entró en los dos últimos minutos en el derbi ante el Levante en febrero ya no volvió a jugar más.

Se espera que el jugador pase revisión médica con el club de la primera división griega este lunes y que la operación concluya con la desvinculación de Santamaria del Valencia -previo pago de una compensación- y su fichaje por el PAOK. EFE

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