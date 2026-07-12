Salvamento rescata un cayuco con 134 personas, 50 posibles menores, al sur de Gran Canaria

(Actualiza la NA7059 con datos finales tras la atención sanitaria)

Las Palmas de Gran Canaria, 12 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este domingo a 134 personas, de las cuales hay 50 posibles menores de edad, que iban a bordo de un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria, han informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal y fuentes del 112 de Canarias.

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Según el recuento definitivo tras la primera atención sanitaria que le realizó el dispositivo de emergencias desplegado en el muelle de Arguineguín, donde finalizó el desembarco sobre las 03:15 hora local, de las 134 personas a bordo del cayuco, todas subsaharianas, hay 125 hombres y nueve mujeres, y de ellas 50 han declarado ser menores de edad.

Además, las fuentes consultadas han apuntado que se ha trasladado a tres de esos migrantes a centro hospitalario por patologías leves.

Pocos minutos después de la medianoche, la Guardia Civil contactó con Salvamento Marítimo después de haber recibido un eco en el radar SIVE con posible patera o cayuco navegando a unas 10 millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de Gran Canaria, por lo que se movilizan recursos de la sociedad estatal para intentar dar con el paradero de dicha embarcación.

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Los controladores marítimos también dieron aviso a embarcaciones cercanas a la posición detectada por el radar SIVE sin obtener confirmación de ninguna de ellas.

Fue finalmente un helicóptero de la sociedad estatal, el Helimer 205, el que, de regreso a base de otro vuelo, avistó la embarcación y facilitó la posición exacta de la misma para que, poco después, fuera la Guardamar Urania la que rescatara a las 134 personas que iban a bordo. EFE

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