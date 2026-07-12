Pidcock:"En el momento de ganar el cambio de la bicicleta dejó de funcionar"

Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) lamentó los problemas con el cambio de su bicicleta en los momentos claves de la etapa, lo que le impidió luchar por una victoria que se adjudicó el Ussel el neerlandés Mathieu Van der Poel.

"Estaba tan concentrado que olvidé que no podía cambiar de marchas correctamente.En la pequeña subida final mi palanca de cambios dejó de funcionar, no podía cambiar de marcha", dijo el doble campeón olímpico y mundial de BTT.

PUBLICIDAD

A pesar de que Pidcock trató de arreglar el problema con una patada en el cambio, el británico vio sus opciones reducidas y se conformó en meta con la tercera plaza.

"Mi bicicleta funcionó bien todo el día, pero cuando llega el momento de ganar, deja de funcionar. "No pude arreglarlo con esa patada", lamentó.

No obstante, Pidcock admitió que "es difícil vencer a Mathieu Van der Poel en estas situaciones. Estoy contento con esta etapa, ir al podio de salida esta mañana fue como abrir un horno, mirar dentro y sentir el calor de lleno en la cara. Cuando empezamos a correr, no fue tan malo". EFE

PUBLICIDAD