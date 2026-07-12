Paco Gallardo: "Esta es la mejor sub-19 de la historia, la generación 2007"

Madrid, 12 jul (EFE).- Paco Gallardo, entrenador de la selección masculina sub-19 que el sábado se proclamó campeona de Europa al ganar en la final a Alemania por 2-0, dijo este domingo, durante un homenaje al equipo en la Ciudad del Fútbol de RFEF, que "esta es la mejor sub-19 de la historia, la generación 2007".

"Trabajar con este equipo es muy fácil. Es una generación que, cuando llegué a la Federación, se sabía que iba a ser un muy buen equipo. Estar con ellos es una suerte. Con los que están aquí y con otros que han participado antes. Pasar un minuto en el campo de entrenamiento con ellos es una gozada. Pocas veces se juntarán jugadores tan buenos en un mismo campo", dijo Gallardo.

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Al referirse a la clave del éxito, el seleccionador dijo: "Nos juntamos por primera vez en Marbella y les hicimos saber que les faltaba algo como esto. Nos marcamos un objetivo, que no era otra que dar forma a la palabra equipo. Y eso es innegociable. Hemos sido duros con ellos, pero son unos campeones".

"Se han ganado que podamos hablar de la mejor sub-19 de la historia, la generación 2007", sentenció Gallardo.

Dani Yáñez, uno de los capitanes del equipo, dijo durante el acto de homenaje: "Después de una gran Ronda Elite, llegábamos con mucha confianza. Todo esto es por la gran familia que hemos formado. El míster nos ha inculcado que estemos unidos, también en defensa, y se ha visto reflejado en el campo con esos números".

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El también capitán Quim Junyent, elegido mejor jugador del torneo, apuntó: "Llevo muchos años con ellos y nos lo merecíamos. Esta generación se merecía este título".

Sobre su reconocimiento como jugador del campeonato, reparte todo el mérito para el grupo. "Estoy muy feliz, pero el mérito es de todos. Somos muy amigos dentro y fuera del campo. Hemos pasado muy buenos momentos, pero me quedo con los momentos en el peluquero, seguro que alguno no va a repetir", dijo. EFE

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