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Muere un menor de 16 años al chocar un coche contra un árbol en Castellar (Barcelona)

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Barcelona, 12 jul (EFE).- Un joven de 16 años ha fallecido y tres personas han quedado heridas la madrugada de este domingo después de que el coche en el que viajaban se saliera de la vía y chocase contra un árbol en el municipio barcelonés de Castellar del Vallès.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que el accidente ha tenido lugar sobre las cinco de la madrugada en el kilómetro 26,4 de la carretera C-1415a, donde, por causas que ahora se investigan, un turismo con cuatro ocupantes se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol.

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A consecuencia del accidente ha fallecido un joven de 16 años, que viajaba en uno de los asientos traseros. El conductor y los otros dos ocupantes del vehículo han quedado también heridos de diversa consideración.

Uno de ellos se encuentra en estado crítico, otro grave, y un tercero menos grave, heridos que han sido evacuados al hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y al de la Mútua de Terrassa (Barcelona).

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Trànsit recuerda que, con la de hoy, son 75 las personas que han muerto este año en accidente en las carreteras catalanas. EFE

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