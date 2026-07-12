Muere un francés de una parada cardiorrespiratoria cuando hacía senderismo en Huesca

Zaragoza, 12 jul (EFE).- Un francés de 69 años ha fallecido este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba senderismo en la zona del ibón Azul Inferior, en el término municipal de Panticosa (Huesca).

Según ha informado la Guardia Civil, sobre las 13.10 hora se ha recibido el aviso, tras el que se ha activado el grupo de rescate de montaña (GREIM) de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

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Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, éste presenta signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa para su transferencia a los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. EFE