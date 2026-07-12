Muere ahogado un hombre de 39 años en la playa de Orio (Gipuzkoa)

San Sebastián, 12 jul (EFE).- Un hombre de 39 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Orio, en Gipuzkoa, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El varón ha sido sacado del agua por un grupo de surfistas que se encontraba en la zona, ha precisado la fuente.

Los sanitarios desplazados al lugar han intentado sin éxito reanimar a la víctima, y solo han podido certificar su fallecimiento. EFE