Muere ahogado un hombre de 39 años en la playa de Orio (Gipuzkoa)

San Sebastián, 12 jul (EFE).- Un hombre de 39 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Orio, en Gipuzkoa, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El varón ha sido sacado del agua por un grupo de surfistas que se encontraba en la zona, ha precisado la fuente.
Los sanitarios desplazados al lugar han intentado sin éxito reanimar a la víctima, y solo han podido certificar su fallecimiento. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Un enfermero explica que el mal uso del aire acondicionado favorece el contagios de los virus: "El frío por sí mismo no causa infecciones respiratorias”
Edmundo Fernández Piñeiro advierte de que, en oficinas y viviendas sin renovación, las partículas infecciosas permanecen más tiempo en suspensión
El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”
Quienes apostaron por comprar, reformar y revender pisos en los distritos más exclusivos de Madrid se van a enfrentar a un escenario de pérdidas elevadas en los próximos años, sobre todo para aquellos que confundieron precio alto con buena inversión
Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados
La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares
Este árbol invasor está cargándose la flora y fauna local: en los años 60 fue el más plantado en España y ahora concentra 7.800 hectáreas
Esta especie coloniza con éxito nuevos espacios, especialmente tras los incendios forestales, y recorta el espacio de las aves locales
Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel
El encargado de la sucursal se entregó voluntariamente y afronta un procedimiento judicial que podría resolverse con una multa
MÁS NOTICIAS