Matxin, director de Pogacar: "¿Del Toro al podio? Objetivo es ganar el Tour

Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El director deportivo del UAE, Josean Fernández Matxin, aseguró que el objetivo de su equipo será ganar el Tour de Francia con el esloveno Tadej Pogacar y que el posible podio del mexicano Isaac del Toro sería "una consecuencia de eso".

"Nuestro principal objetivo es ganar el Tour. Si somos conscientes de que Isaac está en un momento óptimo nos plantearemos trabajar para que pueda subir al podio. Pero en todo caso será consecuencia del principal objetivo", dijo.

PUBLICIDAD

Matxin explicó que tiraron durante buena parte de la etapa de este domingo para estabilizar la escapada y evitar que fuera más peligrosa. "No queríamos que se marcharan 70 por delante y tener que estar todo el día persiguiendo", dijo. EFE